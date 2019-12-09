Экономика

«Открытие Брокер» открыл доступ владельцам ИИС к иностранным ценным бумагам

Экономика 09.12.2019 14:38 Новости компаний
288 0
09.12.2019 14:38 Новости компаний


«Открытие Брокер» предоставил доступ владельцам индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) к торгам иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже. Более 1000 самых ликвидных акций иностранных компаний, торгующихся на бирже, можно будет купить в личном кабинете и мобильном приложении брокера, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.
Владельцы ИИС теперь могут вкладывать деньги в иностранные активы потребительского сектора (The Coca-Cola) и информационных технологий (Apple, Alibaba), автомобильной индустрии (Tesla, Ferrari) и энергетики (Exxon Mobil), здравоохранения (Johnson & Johnson, Pfizer), промышленной (Boeing, General Electric, финансовой сферы (Visa, Bank of America) и во многие другие. Приобретать такие бумаги можно прямо из мобильной или веб-версии личного кабинета, установка отдельного торгового терминала не требуется.
«C 5 декабря доступ на Санкт-Петербургскую биржу получили новые клиенты – владельцы индивидуальных инвестиционных счетов. Мы планируем в течение трёх рабочих дней обеспечить такую возможность всем действующим клиентам. Как только необходимые технические работы будут завершены, мы разошлём уведомление о подключении счёта к новой площадке», — отметил врио гендиректора «Открытие Брокер» Владимир Крекотень.
ИИС даёт владельцу право на налоговый вычет в размере 13% от взноса, либо позволяет освободить инвестиционную прибыль на счёте от НДФЛ, повышая тем самым эффективность вложений. В условиях снижения депозитных ставок и по мере роста финансовой грамотности всё больше россиян обращают внимание на фондовый рынок в целом и данный инструмент в частности.
«С момента запуска индивидуальных инвестиционных счетов их популярность в стране неуклонно растёт. За несколько лет было открыто уже более миллиона ИИС, а в ближайшие несколько лет количество зафондированных счетов может утроиться. В свою очередь, по итогам 2020 года мы хотим привлечь через банковские каналы 150 000 клиентов на ИИС», — прокомментировал старший вице-президент, директор департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Константин Церазов.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Экономика
09.12.2019 16:47
Экономика 09.12.2019 16:47
85 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
09.12.2019 13:00
Экономика 09.12.2019 13:00
26949 40 Обсудить

0
Далее
Экономика
09.12.2019 12:40
Экономика 09.12.2019 12:40
5623 1 Обсудить

0
Далее
Экономика
09.12.2019 10:23
Экономика 09.12.2019 10:23
596 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
06.12.2019 16:33
Экономика 06.12.2019 16:33
7054 26 Обсудить

0
Далее
Экономика
06.12.2019 16:08
Экономика 06.12.2019 16:08
784 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
06.12.2019 09:00
Экономика 06.12.2019 09:00
2050 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
06.12.2019 07:27
Экономика 06.12.2019 07:27
1618 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.12.2019 19:11
Экономика 05.12.2019 19:11
2476 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.12.2019 17:19
Экономика 05.12.2019 17:19
1145 4 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.12.2019 16:45
Экономика 05.12.2019 16:45
908 2 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.12.2019 15:42
Экономика 05.12.2019 15:42
406 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.12.2019 12:54
Экономика 05.12.2019 12:54
1215 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.12.2019 11:01
Экономика 05.12.2019 11:01
2370 14 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.12.2019 13:36
Экономика 04.12.2019 13:36
1322 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:03
В Волгограде проведут спецоперацию по спасению карниза бывшей партшколы от обрушенияСмотреть фотографии
16:48
По волнам, по делам: к Волгограду катит расследование миллиардного хищения при строительстве терминала в КалининградеСмотреть фотографии
16:21
В Волгограде Андрей Воробьев и его подельники погорели на взяткахСмотреть фотографииCмотреть видео
15:20
В Волгоградской области огласили приговор по делу о сбыте наркотиков на 45 млн рублейСмотреть фотографии
14:52
В Волгограде после коммунальной аварии внепланово заменят ветхий участок тепломагистралиСмотреть фотографии
13:21
По-новому: в 2020 году в Волгоградской области стартует пилотный проект «Прямые выплаты»Смотреть фотографии
13:00
В Волгограде перед офисом депутата-единоросса выстраивается очередь из кредиторов Смотреть фотографии
12:57
Абоненты «Ростелекома» получили допуск к книгам «ЛитРес»Смотреть фотографии
12:40
Не нашлось покупателей на недостроенный универмаг "Диамант" в ВолжскомСмотреть фотографии
12:16
Грипп не дремлет: «больной» теме посвятили оперативку в администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:18
В Волгоградской области следователи выясняют обстоятельства гибели малыша на улицеСмотреть фотографии
10:23
«Красный Октябрь» перевыполнил ноябрьский план по производству жидкой сталиСмотреть фотографии
10:07
Без вредных привычек: жители Волгоградской области мало пьют и курятСмотреть фотографии
10:02
В Волгограде водитель «КамАЗа» устроил массовое ДТПСмотреть фотографии
08:48
В Волгограде поймали двух телефонных мошенников за обман жителей ИжевскаСмотреть фотографии
20:16
Деньги на ветер: в Волгоградской области разрушаются брошенные детьми-сиротами поселки Смотреть фотографииCмотреть видео
19:16
В Волгоградской области на выезде из Камышина в ДТП пострадали 4 человека, один погибСмотреть фотографии
19:03
По Волгограду шныряют мошенники с шубамиСмотреть фотографии
14:53
Президент РФ присвоил почетные звания двум волгоградским прокурорам, врачу и проректоруСмотреть фотографии
13:43
Идеи новогодних подарков для здоровья и красоты от сети «Магазинов Медтехника»Смотреть фотографии
11:39
В Волгоградской области будут судить водителя, перевернувшего самосвал на многодетную матьСмотреть фотографии
11:14
Что в коробочке лежит: в Волгоградской области ждут новогодние подарки из Омска за 77 рублейСмотреть фотографии
09:36
Готовят телегу зимой: в Волгограде объявили аукционы на ремонт дорог почти на полмиллиарда рублейСмотреть фотографии
19:31
Крах империи: имущество основателя волгоградской компании «МАН» реализуют за долги Смотреть фотографии
18:11
В поддержку осужденного в Москве Егора Лесных из Волжского прошли одиночные пикетыСмотреть фотографии
16:48
«Невинные животные не должны пострадать»: волгоградка после нападения собаки-людоеда выступила с обращениемСмотреть фотографииCмотреть видео
14:30
В Волгоградской области двое детей провалились под лёд, один погибСмотреть фотографии
11:21
Начальнику ГУ МЧС России по Волгоградской области продлили контрактСмотреть фотографии
11:06
Президент России назначил новых судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:58
С понедельника по пятницу: лучшие фото недели от ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 