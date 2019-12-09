«Открытие Брокер» открыл доступ владельцам ИИС к иностранным ценным бумагам

Экономика 09.12.2019 14:38 Новости компаний
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09.12.2019 14:38 Новости компаний
«Открытие Брокер» предоставил доступ владельцам индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) к торгам иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже. Более 1000 самых ликвидных акций иностранных компаний, торгующихся на бирже, можно будет купить в личном кабинете и мобильном приложении брокера, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.
Владельцы ИИС теперь могут вкладывать деньги в иностранные активы потребительского сектора (The Coca-Cola) и информационных технологий (Apple, Alibaba), автомобильной индустрии (Tesla, Ferrari) и энергетики (Exxon Mobil), здравоохранения (Johnson & Johnson, Pfizer), промышленной (Boeing, General Electric, финансовой сферы (Visa, Bank of America) и во многие другие. Приобретать такие бумаги можно прямо из мобильной или веб-версии личного кабинета, установка отдельного торгового терминала не требуется.
«C 5 декабря доступ на Санкт-Петербургскую биржу получили новые клиенты – владельцы индивидуальных инвестиционных счетов. Мы планируем в течение трёх рабочих дней обеспечить такую возможность всем действующим клиентам. Как только необходимые технические работы будут завершены, мы разошлём уведомление о подключении счёта к новой площадке», — отметил врио гендиректора «Открытие Брокер» Владимир Крекотень.
ИИС даёт владельцу право на налоговый вычет в размере 13% от взноса, либо позволяет освободить инвестиционную прибыль на счёте от НДФЛ, повышая тем самым эффективность вложений. В условиях снижения депозитных ставок и по мере роста финансовой грамотности всё больше россиян обращают внимание на фондовый рынок в целом и данный инструмент в частности.
«С момента запуска индивидуальных инвестиционных счетов их популярность в стране неуклонно растёт. За несколько лет было открыто уже более миллиона ИИС, а в ближайшие несколько лет количество зафондированных счетов может утроиться. В свою очередь, по итогам 2020 года мы хотим привлечь через банковские каналы 150 000 клиентов на ИИС», — прокомментировал старший вице-президент, директор департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Константин Церазов.
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