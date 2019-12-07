Происшествия 07.12.2019 15:30
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07.12.2019 15:30
На нескольких улицах в многоквартирных домах Ворошиловского района, оказавшихся в зоне отключения, возобновили подачу тепла. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, коммунальный ресурс уже поступает в многоэтажки по улицам Буханцева, Елецкой, Кузнецкой, Липецкой, Моздокской, Новоузенской, Ростовской, Огарева и другим. Полное восстановление штатной работы сети ожидается сегодня в течение дня.
Напомним, первое сообщение о порыве на трубопроводе поступило из Ворошиловского района накануне вечером. К 3.00 утра подача тепла потребителям была восстановлена. Однако во время заполнения системы теплоносителем обнаружились технологические нарушения на другом участке районной сети. Коммунальные бригады быстро обнаружили место разгерметизации и приступили к ремонтным работам. Выяснилось, что магистраль, построенная еще в середине прошлого века, не выдержала перепада давления, связанного с дополнительной нагрузкой сети.
Подача тепла осуществляется до ввода в многоквартирные дома. Ответственность за регулировку внутридомовых сетей несут уже управляющие компании. Администрация района контролирует действия обслуживающих дома организаций. Если батареи в квартирах будут оставаться холодными, жильцам необходимо обратиться в свою УК для развоздушивания труб.
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