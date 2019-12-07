В Волгоградской области телефонные мошенники установили рекорд





Минувшие сутки стали рекордными по количеству граждан, пострадавших от мошенников. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, лишились своих денег с банковских карт 14 человек. Почему граждане продолжают верить уловкам мошенников, если из каждого «утюга» доносятся предостережения никому не сообщать данные своих карт? Вопрос, наверное, риторический. Итак, в шести случаях гражданам звонили неизвестные, которые представлялись работниками служб безопасности банков. Звонившие сообщали о якобы зафиксированных попытках несанкционированного списания денег.

Лже-банковские работники предлагали срочно перевести деньги на «защищённый счёт», а также просили назвать полные данные карты, код безопасности на оборотной стороне карты, код из СМС или пароль от Онлайн-приложений для управления счетом. (ВНИМАНИЕ - ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!).

В результате педагог-психолог детского сада из Волжского лишилась 51 тыс. руб.; менеджер микрофинансовой организации Волжского – 123,5 тыс. руб.; бухгалтер волжского ВУЗа – 152 тыс. руб., безработная волжанка – 196 тыс. руб., волгоградская пенсионерка – 221 тыс. руб., индивидуальный предприниматель из Фролово – 46,5 тыс. руб. В настоящее время по данным фактам принимаются меры по установлению лиц, причастных к хищениям.

ПАМЯТКА БЕЗОПАСНОСТИ. ГУ МВД России по Волгоградской области обращает внимание граждан на проявление исключительной бдительности при общении с неизвестными, которые представляются работниками служб безопасности банков.

Не выполняйте никаких действий по их указанию, сразу завершите разговор, если кто-то просит у вас данные от карты или интернет-банка.

При возникновении сомнений в сохранности денежных средств, лично обратитесь в ближайшее банковское учреждение или позвоните по номеру банка, который указан на обороте каждой карты.



