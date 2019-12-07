В Волгоградской области телефонные мошенники установили рекорд

Происшествия 07.12.2019 09:38
5446 3
07.12.2019 09:38
Минувшие сутки стали рекордными по количеству граждан, пострадавших от мошенников. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, лишились своих денег с банковских карт 14 человек. Почему граждане продолжают верить уловкам мошенников, если из каждого «утюга» доносятся предостережения никому не сообщать данные своих карт? Вопрос, наверное, риторический. Итак, в шести случаях гражданам звонили неизвестные, которые представлялись работниками служб безопасности банков. Звонившие сообщали о якобы зафиксированных попытках несанкционированного списания денег.
Лже-банковские работники предлагали срочно перевести деньги на «защищённый счёт», а также просили назвать полные данные карты, код безопасности на оборотной стороне карты, код из СМС или пароль от Онлайн-приложений для управления счетом. (ВНИМАНИЕ - ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!).
В результате педагог-психолог детского сада из Волжского лишилась 51 тыс. руб.; менеджер микрофинансовой организации Волжского – 123,5 тыс. руб.; бухгалтер волжского ВУЗа – 152 тыс. руб., безработная волжанка – 196 тыс. руб., волгоградская пенсионерка – 221 тыс. руб., индивидуальный предприниматель из Фролово – 46,5 тыс. руб. В настоящее время по данным фактам принимаются меры по установлению лиц, причастных к хищениям.
ПАМЯТКА БЕЗОПАСНОСТИ. ГУ МВД России по Волгоградской области обращает внимание граждан на проявление исключительной бдительности при общении с неизвестными, которые представляются работниками служб безопасности банков.
Не выполняйте никаких действий по их указанию, сразу завершите разговор, если кто-то просит у вас данные от карты или интернет-банка.
При возникновении сомнений в сохранности денежных средств, лично обратитесь в ближайшее банковское учреждение или позвоните по номеру банка, который указан на обороте каждой карты.
Реклама
В Волгоградской области пьяного водителя на девятке остановили выстрелами07.12.2019 10:28
Происшествия 07.12.2019 10:28
480 Обсудить
В Волгограде ищут водителя микроавтобуса, сбившего школьницу07.12.2019 09:29
Происшествия 07.12.2019 09:29
461 Обсудить
В Ворошиловском районе Волгограда после устранения коммунальной аварии – на сетях новый порыв07.12.2019 08:16
Происшествия 07.12.2019 08:16
3197 8 Обсудить
В Волгограде в огне погиб хозяин частного дома07.12.2019 08:05
Происшествия 07.12.2019 08:05
247 Обсудить
В Волгограде устраняют последствия очередной аварии на тепломагистрали06.12.2019 21:03
Происшествия 06.12.2019 21:03
2049 5 Обсудить
Собака-людоед откусила волгоградке палец и чуть не загрызла троих человек06.12.2019 18:28
Происшествия 06.12.2019 18:28
36833 36 Обсудить
На двух автовокзалах в Волгограде выявили 10 небезопасных рейсовых автобусов05.12.2019 11:56
Происшествия 05.12.2019 11:56
2037 7 Обсудить
В Волгограде «десятка» сбила женщину с двумя детьми05.12.2019 09:46
Происшествия 05.12.2019 09:46
1913 0 Обсудить
В Волгограде у алиментщика арестовали BMW с «красивыми» номерами04.12.2019 17:10
Происшествия 04.12.2019 17:10
3907 7 Обсудить
В Волгоградской области директора школы мошенники «развели» на банкет04.12.2019 14:37
Происшествия 04.12.2019 14:37
3637 14 Обсудить
В Волгограде разбойник с топором вынес деньги из павильона микрозаймов04.12.2019 10:30
Происшествия 04.12.2019 10:30
7184 7 Обсудить
Сотрудники ФСБ задержали под Волгоградом наркокурьеров с 2 кг химической «дури»03.12.2019 10:53
Происшествия 03.12.2019 10:53
8708 7 Обсудить
Подпольный цех по производству дизтоплива для АЗС выявили под Волгоградом03.12.2019 09:35
Происшествия 03.12.2019 09:35
1622 9 Обсудить
В Волгоградской области двое угонщиков нечаянно сожгли чужую "Волгу"02.12.2019 12:58
Происшествия 02.12.2019 12:58
1515 0 Обсудить
В Волгограде бывший муж выместил злость на машине нового супруга экс-жены02.12.2019 10:10
Происшествия 02.12.2019 10:10
1160 5 Обсудить
Реклама