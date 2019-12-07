В Ворошиловском районе Волгограда после устранения коммунальной аварии – на сетях новый порыв





Сегодня около трех часов ночи коммунальщики завершили восстановление поврежденного участка тепломагистрали в Ворошиловском районе. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе администрации Волгограда. При заполнении системы теплоносителем обнаружились технологические нарушения на другом участке трубопровода.

Сети, проложенные еще в прошлом веке, не выдержали перепада давления, связанного с дополнительной нагрузкой. Бригады с помощью техники уже ведут работы по устранению течи.

Напомним, накануне вечером на улице Козловской произошел порыв на магистральной теплотрассе. На время восстановительных работ были произведены переключения, что позволило обеспечить теплом ряд многоэтажек района. В остальных домах батареи потеплеют в самое ближайшее время. Задача управляющих компаний - обеспечить стабильное поступление теплоносителя в каждую квартиру.







