Расследования 06.12.2019 10:28
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06.12.2019 10:28
Управление МВД России по Волгограду по-прежнему обещает крупное денежное вознаграждение за информацию о личности причастного к подрыву банкоматов в Дзержинском районе в ноябре текущего года. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в городском УМВД, продолжается розыск мужчины, которому на вид 25-35 лет, худощавого телосложения, волосы темные. В день совершения преступления злоумышленник был одет в темные куртку, джинсы, кроссовки. При совершении преступления, вероятно, получил травму лица.
Напомним, утром 8 ноября неизвестный, находясь в помещении банковского учреждения, расположенного в жилом доме по 8-й Воздушной Армии Дзержинского района, путем повреждения терминалов совершил хищение денежных средств.
Граждан, обладающих информацией о личности разыскиваемого, просят сообщать информацию по телефонам: дежурная часть У МВД – (8442) 93-01-11, 02, либо +7 960 870 00-02 (оперативный сотрудник). Конфиденциальность сведений гарантируется.
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