



Экипаж дорожно-патрульной службы спас жителя Нового Уренгоя. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, лейтенант полиции Александр Шеховцов и младший лейтенант полиции Юрий Кипеня на маршруте патрулирования обратили внимание на автомобиль «Хендэ IХ35», стоявший посередине проезжей части улицы Молодежная в селе Торповка.

Инспекторы подошли к транспортному средству и обнаружили, что водитель находится в бессознательном состоянии. По всем признакам было видно, что ему требуется срочная медицинская помощь.

Сотрудники полиции незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики на месте оказали мужчине неотложную медицинскую помощь и доставили его в больницу. 60-летнего жителя г. Нового Уренгоя госпитализировали с инсультом.

Со слов врачей, малейшее промедление могло стоить пациенту жизни, и благодаря своевременным действиям полицейских, трагедии удалось избежать.