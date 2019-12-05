Общество

В Волгоградской области полицейские спасли жителя Ямало-Ненецкого округа

Общество 05.12.2019 14:52
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05.12.2019 14:52


Экипаж дорожно-патрульной службы  спас жителя Нового Уренгоя. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, лейтенант полиции Александр Шеховцов и младший лейтенант полиции Юрий Кипеня на маршруте патрулирования обратили внимание на автомобиль «Хендэ IХ35», стоявший посередине проезжей части улицы Молодежная в селе Торповка.
  Инспекторы подошли к транспортному средству и обнаружили, что водитель находится в бессознательном состоянии. По всем признакам было видно, что ему требуется срочная медицинская помощь.
  Сотрудники полиции незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики на месте оказали мужчине неотложную медицинскую помощь и доставили его в больницу. 60-летнего жителя г. Нового Уренгоя госпитализировали с инсультом.
  Со слов врачей, малейшее промедление могло стоить пациенту жизни, и благодаря своевременным действиям полицейских, трагедии удалось избежать.

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