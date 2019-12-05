В Москве престижную награду за проект «Котельниково-земля героев» вручили команде Волгоградской области
Общество 05.12.2019 15:29
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05.12.2019 15:29
Награждение лауреатов V Всероссийского проекта в области социальной ответственности «Героям быть» состоялось в Москве. Проект «Котельниково-земля героев», реализуемый администрацией Котельниковского муниципального района при поддержке компании «ЕвроХим-ВолгаКалий», стал лауреатом в номинации «Команда героев». О яркой церемонии награждения, восхищении звезд и том, как на их фоне блистали представители Волгоградской области - в видеоматериале ИА «Высота 102».
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