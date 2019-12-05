Брат советника губернатора Волгоградской области получил премию правительства РФ





Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил ряд российских ученых и промышленников за успехи в области науки и техники. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее распоряжение подписал председатель правительства. Премии вручены представителям ведущих вузов, предприятий, медицинских учреждений. Среди награжденных – и Александр Струк, доктор сельскохозяйственных наук, директор СП «Светлый» АО «Агрофирма «Восток». Александр Николаевич отмечен за разработку и внедрение инновационных отечественных средств, технологий и методов защиты здоровья животных, обеспечивающих увеличение производства животноводческой продукции и биологическую безопасность страны.

Александр Струк – брат бывшего депутата облдумы Владимира Струка, председателя совета директоров группы компаний «Восток» и генерального директора ЗАО «Птицефабрика «Волжская». В настоящее время Владимир Струк является советником губернатора Волгоградской области.



