Общество

Брат советника губернатора Волгоградской области получил премию правительства РФ

Общество 05.12.2019 10:06
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05.12.2019 10:06


Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил ряд российских ученых и промышленников за успехи в области науки и техники. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее распоряжение подписал председатель правительства. Премии вручены представителям ведущих вузов, предприятий, медицинских учреждений. Среди награжденных – и Александр Струк, доктор сельскохозяйственных наук, директор СП «Светлый» АО «Агрофирма «Восток». Александр Николаевич  отмечен за разработку и внедрение инновационных отечественных средств, технологий и методов защиты здоровья животных, обеспечивающих увеличение производства животноводческой продукции и биологическую безопасность страны. 
Александр Струк – брат бывшего депутата облдумы Владимира Струка, председателя совета директоров группы компаний «Восток» и генерального директора ЗАО «Птицефабрика «Волжская». В настоящее время Владимир Струк является советником губернатора Волгоградской области. 

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