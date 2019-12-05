Общество

В Горпитомнике Волгограда вскрыли бардак с лекарствами для животных

Общество 05.12.2019 09:28
8378 7
05.12.2019 09:28


Нарушение закона "О ветеринарии" и правил хранения лекарственных средств выявили специалисты Россельхознадзора в муниципальном казенном предприятии "Горпитомник" в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, предприятие, осуществляющее деятельность по временному содержанию и лечению собак, было проверено на предмет соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ.
Инспекторами отдела ветеринарного контроля и надзора были обнаружены множественные нарушения: места хранения лекарственных средств не оборудованы приборами для измерения температурно-влажностного режима, журналы учета показателей воздуха не ведутся, стеллажные карты отсутствуют. Нет специальной зоны или контейнера для хранения лекарственных средств с истекшим сроком годности, в поврежденной упаковке, недоброкачественных, фальсифицированных или контрафактных лекарственных средств; оборудование для хранения лекарственных средств не подвергается ежедневному мытью с применением моющих средств.
Кроме того, у юридического лица в помещении для ветеринарных врачей при неустановленных показателях воздуха находились лекарственные средства с истекшим сроком годности.
По итогам проверки юридическое и должностное лица привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ (Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил).
Напомним, что "Горпитомник" специализируется на отлове бездомных животных в Волгограде. Экс-руководитель этого предприятия Константин Епифанов подозревается в мошенничестве. Уголовное дело на этой неделе было передано в суд для рассмотрения по существу. По версии следствия, Епифанов потребовал от своих подчиненных завысить результаты выполненной работы почти в 5,5 раз. С 23 ноября по 27 декабря 2017 года организацией были составлены акты об отлове 838 животных вместо фактических 153, за что предприятие необоснованно получило из бюджета города более 1 млн рублей.
Кроме того, как полагает следствие, подсудимый фиктивно трудоустроил на должность рабочего по уходу за животными своего знакомого, который на работе не появлялся. Незаконно начисленную зарплату директор забирал себе. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Общество
05.12.2019 14:52
Общество 05.12.2019 14:52
158 Обсудить

0
Далее
Общество
05.12.2019 14:28
Общество 05.12.2019 14:28
248 Обсудить

0
Далее
Общество
05.12.2019 14:28
Общество 05.12.2019 14:28
151 1 Обсудить

0
Далее
Общество
05.12.2019 14:10
Общество 05.12.2019 14:10
6643 6 Обсудить

0
Далее
Общество
05.12.2019 11:46
Общество 05.12.2019 11:46
1165 4 Обсудить

0
Далее
Общество
05.12.2019 10:06
Общество 05.12.2019 10:06
1829 3 Обсудить

0
Далее
Общество
05.12.2019 08:21
Общество 05.12.2019 08:21
9741 3 Обсудить

0
Далее
Общество
04.12.2019 19:35
Общество 04.12.2019 19:35
2728 6 Обсудить

0
Далее
Общество
04.12.2019 16:13
Общество 04.12.2019 16:13
18260 5 Обсудить

0
Далее
Общество
04.12.2019 14:37
Общество 04.12.2019 14:37
508 1 Обсудить

0
Далее
Общество
04.12.2019 14:34
Общество 04.12.2019 14:34
9418 15 Обсудить

0
Далее
Общество
04.12.2019 13:36
Общество 04.12.2019 13:36
6484 11 Обсудить

0
Далее
Общество
04.12.2019 13:10
Общество 04.12.2019 13:10
1845 3 Обсудить

0
Далее
Общество
04.12.2019 11:35
Общество 04.12.2019 11:35
562 0 Обсудить

0
Далее
Общество
04.12.2019 08:57
Общество 04.12.2019 08:57
5022 46 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:52
В Волгоградской области полицейские спасли жителя Ямало-Ненецкого округаСмотреть фотографии
14:28
Первые пошли: в Волгограде жителям аварийных домов показали новые квартирыСмотреть фотографии
14:28
Удар по почкам: волгоградку лишили жизненно важного лекарстваСмотреть фотографии
14:10
Путину рассказали, как волгоградские учителя собирают деньги на ремонт школ и занавески (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:54
Россельхозбанк предлагает новогодние ставки на потребительские кредитыСмотреть фотографии
11:56
На двух автовокзалах в Волгограде выявили 10 небезопасных рейсовых автобусовСмотреть фотографии
11:46
В Волгограде авиакомпания «Победа» за скупость дважды заплатит пассажиркеСмотреть фотографии
11:45
Адыгея перегнала Волгоградскую область по доходам населенияСмотреть фотографии
11:01
Завершено банкротство на волгоградском предприятии концерна "Тракторные заводы"Смотреть фотографии
10:23
В Волгограде в хищении 200 бюджетных миллионов подозревают «группу товарищей»Смотреть фотографии
10:06
Брат советника губернатора Волгоградской области получил премию правительства РФСмотреть фотографии
09:46
В Волгограде «десятка» сбила женщину с двумя детьмиСмотреть фотографии
09:28
В Горпитомнике Волгограда вскрыли бардак с лекарствами для животныхСмотреть фотографии
08:21
В Волгоградской области обнаружили зараженный АЧС автомобильСмотреть фотографии
19:35
В Волгограде подсчитали количество заснеженных дворовСмотреть фотографии
19:26
В Волгоградской области не теряют надежды найти пропавшего год назад рыбакаСмотреть фотографии
18:07
Писатель Борис Екимов: о дефиците учителей в Волгоградской области, скудных зарплатах и оптимизации Смотреть фотографии
17:59
Обвинила во всем тяжком: пожилая волгоградка подозревается в ложном доносе на зятяСмотреть фотографии
17:10
В Волгограде у алиментщика арестовали BMW с «красивыми» номерамиСмотреть фотографии
16:13
«Хожу дома в зимних сапогах»: жители аварийного дома в Волгограде платят за ледяные батареиСмотреть фотографии
15:38
АО «КАУСТИК» представил жителям Светлого Яра проект улучшения экологической ситуации на прудах-накопителяхСмотреть фотографии
14:37
В Волгоградской области директора школы мошенники «развели» на банкетСмотреть фотографии
14:34
В Волгограде ресторан «Мясо & рыба» избежал крупного штрафаСмотреть фотографии
13:36
Стать клиентом «Открытие Брокер» можно в мобильном приложенииСмотреть фотографии
13:36
Волгоградским УК из-за ленивых дворников пригрозили штрафамиСмотреть фотографии
13:10
В Волгоградской области рассылают поддельные постановления Роспотребнадзора о штрафахСмотреть фотографии
12:28
Главный финансист Волгоградской области заявил о профицитности всей экономики регионаСмотреть фотографии
11:42
Волгоградское УФАС: в Волжском землю под вышки связи раздавали без торговСмотреть фотографии
11:35
Михаил Казиник обнял музыкой юных волгоградцев из детдомов и приемных семей при поддержке СбербанкаСмотреть фотографии
11:32
В Волгоградской области подорожал главный ингредиент салата «Оливье»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 