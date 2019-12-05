В Горпитомнике Волгограда вскрыли бардак с лекарствами для животных





Нарушение закона "О ветеринарии" и правил хранения лекарственных средств выявили специалисты Россельхознадзора в муниципальном казенном предприятии "Горпитомник" в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, предприятие, осуществляющее деятельность по временному содержанию и лечению собак, было проверено на предмет соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ.

Инспекторами отдела ветеринарного контроля и надзора были обнаружены множественные нарушения: места хранения лекарственных средств не оборудованы приборами для измерения температурно-влажностного режима, журналы учета показателей воздуха не ведутся, стеллажные карты отсутствуют. Нет специальной зоны или контейнера для хранения лекарственных средств с истекшим сроком годности, в поврежденной упаковке, недоброкачественных, фальсифицированных или контрафактных лекарственных средств; оборудование для хранения лекарственных средств не подвергается ежедневному мытью с применением моющих средств.

Кроме того, у юридического лица в помещении для ветеринарных врачей при неустановленных показателях воздуха находились лекарственные средства с истекшим сроком годности.

По итогам проверки юридическое и должностное лица привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ (Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил).

Напомним, что "Горпитомник" специализируется на отлове бездомных животных в Волгограде. Экс-руководитель этого предприятия Константин Епифанов подозревается в мошенничестве. Уголовное дело на этой неделе было передано в суд для рассмотрения по существу. По версии следствия, Епифанов потребовал от своих подчиненных завысить результаты выполненной работы почти в 5,5 раз. С 23 ноября по 27 декабря 2017 года организацией были составлены акты об отлове 838 животных вместо фактических 153, за что предприятие необоснованно получило из бюджета города более 1 млн рублей.

Кроме того, как полагает следствие, подсудимый фиктивно трудоустроил на должность рабочего по уходу за животными своего знакомого, который на работе не появлялся. Незаконно начисленную зарплату директор забирал себе.



