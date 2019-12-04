Происшествия 04.12.2019 14:37
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04.12.2019 14:37
За прошедшие сутки аферисты обманули жителей Волгограда и области на сумму более одного миллиона рублей. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, руководителю одного из учебных заведений Среднеахтубинского района позвонил неизвестный, который представился начальником отдела выездных проверок. Незнакомец сообщил 46-летней женщине, что к ним для проверки выезжает комиссия, а для организации банкета требуется перечислить 86 тысяч рублей. Ее не смутил тот, факт, что переводить деньги пришлось на абонентские номера сотовых операторов. В результате выяснилось, что ни проверок, ни банкетов не планировалось, а деньги были похищены неизвестным аферистом.
88-летнюю волжанку обманули по более классической схеме. Она лишилась 100 тысяч рублей, которые будто бы потребовались для спасения ее сына от уголовного дела. 67-летний пенсионер из Урюпинского района перевел свои деньги – около 580 тысяч рублей - на карту неизвестного. Как выяснилось, незадолго до этого 67-летнему мужчине позвонили трое граждан, которые представились пострадавшими вкладчиками банка, и сообщили ему о возможности вернуть свои деньги и получить компенсацию. Однако для этого, как добавили незнакомцы, ему предварительно требуется частями переводить на счет сумму налога. По прошествии времени пенсионер не получил никаких денег, а номера звонивших ему «обманутых вкладчиков» оказались заблокированы. В настоящее время идет розыск злоумышленников.
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