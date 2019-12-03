Мэр Волгограда провел выездной штаб по борьбе с первым снегопадом

Общество 03.12.2019 20:16
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03.12.2019 20:16
60 единиц техники вышли на дороги Волгограда после начала снегопада. Как сообщает ИА «Высота 102», глава города Виталий Лихачев на улице Хиросимы провел выездное совещание оперативного штаба с участием руководителей профильных ведомств и дорожных предприятий. Мэр отметил, что такого количества спецтехники на данный момент вполне достаточно для уборки магистралей.
«Сейчас начинаем посыпать дороги песко-соляной смесью, потом будем чистить. К полуночи по прогнозу нулевая температура - техника опять выйдет на очистку дорог от снега и, возможно, водяного покрова, чтобы к утру это не превратилось в ледяную корку. Машины будут дежурить всю ночь», - пояснил Виталий Лихачев.
Мэр Волгограда попросил волгоградцев не бросать машины вдоль трасс, поскольку они будут мешать работе дорожной техники. Лихачев акцентировал внимани на том, что снегопад прогнозировался – все оперативные службы встретили его в полной готовности.
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