Мэр Волгограда провел выездной штаб по борьбе с первым снегопадом





60 единиц техники вышли на дороги Волгограда после начала снегопада. Как сообщает ИА «Высота 102», глава города Виталий Лихачев на улице Хиросимы провел выездное совещание оперативного штаба с участием руководителей профильных ведомств и дорожных предприятий. Мэр отметил, что такого количества спецтехники на данный момент вполне достаточно для уборки магистралей.

«Сейчас начинаем посыпать дороги песко-соляной смесью, потом будем чистить. К полуночи по прогнозу нулевая температура - техника опять выйдет на очистку дорог от снега и, возможно, водяного покрова, чтобы к утру это не превратилось в ледяную корку. Машины будут дежурить всю ночь», - пояснил Виталий Лихачев.

Мэр Волгограда попросил волгоградцев не бросать машины вдоль трасс, поскольку они будут мешать работе дорожной техники. Лихачев акцентировал внимани на том, что снегопад прогнозировался – все оперативные службы встретили его в полной готовности.



