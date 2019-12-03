В Волгограде отреставрированный бронекатер увяз в песке (ВИДЕО)

Общество 03.12.2019 14:28
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03.12.2019 14:28
Сегодня публичное мероприятие по установке в Волгограде отреставрированного бронекатера БК-31 на постамент прошло не по запланированному сценарию.
Как сообщает корр. ИА "Высота 102" с места событий, машина, перевозившая героическое судно, застряла в песке на стройплощадке. Большегрузу понадобилась помощь в виде двух тракторов, которые в конечном итоге и освободили судно из песчаного плена.
Это произошло на Центральной набережной на глазах десятков журналистов. Отметим, что мероприятие проходит под эгидой волгоградского отделения Российского военно-исторического общества. Они полностью взяли на себя шефство над легендарным бронекатером.
Напомним, БК-31 был поднят со дна Волги 5 ноября 2017 года. Известно, что свой последний бой речники приняли 9 октября 1942 года. Они до последнего вели огонь по немецким позициям и пытались спасти бронекатер. Поисковики предполагают, что судно затонуло после прямого попадания бомбы в палубу. БК-31 и его героический экипаж пролежали на отмели рядом с островом Голодный 75 лет. Разлившееся топливо и песок буквально законсервировали останки защитников Сталинграда, их вещи и оружие.
Как ранее сообщало информагентство, бронекатер установят на нижней террасе набережной Волги в Волгограде. Планировалось, что для БК-31 специально изготовят павильон из стекла.
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