Борьба с коррупцией 02.12.2019 16:50
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02.12.2019 16:50
В Краснооктябрьский суд Волгограда поступило уголовное дело в отношении бывшего директора МКП «Горпитомник». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного суда, экс-руководитель муниципального учреждения обвиняется в мошенничестве.
«Горпитомник» специализируется на отлове бездомных животных в Волгограде. По версии следствия, Константин Епифанов потребовал от своих подчиненных завысить результаты выполненной работы почти в 5,5 раз. С 23 ноября по 27 декабря 2017 года организацией были составлены акты об отлове 838 животных вместо фактических 153, за что предприятие необоснованно получило из бюджета города более 1 млн рублей.
Кроме того, как полагает следствие, подсудимый фиктивно трудоустроил на должность рабочего по уходу за животными своего знакомого, который на работе не появлялся. Незаконно начисленную зарплату директор забирал себе. В настоящий момент материалы дела переданы судье для решения вопроса о принятии его к производству.
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