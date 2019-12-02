Структурные продукты «Открытие Брокер» досрочно погашены с доходностью до 16% годовых

Экономика 02.12.2019 15:07
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02.12.2019 15:07
«Открытие Брокер» объявил о досрочном погашении структурных продуктов в связи с достижением целевой доходности инвестиций 11-16% годовых. В третьем квартале 2019 года был закрыт структурный продукт с полной защитой капитала «Nestle – сладкая жизнь», который достиг целевой доходности 11-14% годовых. Лидером по доходности стала досрочно закрытая в ноябре нота на акции «Яндекс» с гарантированным купоном, по которому клиенты заработали 11% годовых в долларах США и 16% годовых в рублях. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании.
Структурный продукт на базе акций одного из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков - компании Nestlé, изначально предусматривал срок в 3 года. Однако по достижении высоких ценовых уровней было принято решение осуществить досрочное погашение, что позволило клиентам зафиксировать целевой доход уже через 1,5 года.
Отзывная нота на «Яндекс», одной из крупнейших IT-компаний России, была выпущена на новостном фоне вокруг поисковика. Горизонт инвестирования составлял 6 месяцев, при покупке ноты ставка купона составляла 11% годовых в долларах США, а при вложении в рублях – 16% годовых. Нота также была погашена досрочно в связи с достижением запланированных ценовых уровней.
Структурные продукты «Открытие Брокер» можно приобретать онлайн в личном кабинете. Недавно данный функционал был реализован и в мобильном приложении «Открытие Брокер. Инвестиции».
В частности, в новой версии мобильного приложения в разделе «Торговля» появилась вкладка «Каталог» с набором структурных продуктов, доступных для покупки. Продукты представлены наглядно и понятно, а процесс покупки выстроен таким образом, что любой пользователь приложения сможет легко разобраться во всех аспектах работы структурного продукта.
Пользователям личного кабинета доступны два наиболее популярных вида структурных продуктов: «С защитой капитала» и «Автоколл». «Структурный продукт с защитой капитала» (СПЗК) выбирают инвесторы, которых интересует высокая потенциальная доходность и при этом важна 100%-ная защита вложенных средств. «Автоколл» подходит клиентам, которые хотят получить высокую фиксированную выплату, не готовы инвестировать капитал надолго и при этом допускают покупку перспективной акции в случае снижения её цены.
«На фоне падения ставок по банковским депозитам структурные продукты с защитой капитала позволяют нашим клиентам получить доход более чем в два раза превышающий среднюю доходность по вкладам с минимальными рисками. А учитывая, что это готовое решение, структурные продукты становятся прекрасной альтернативой классическим финансовым решениям», — отметил врио гендиректора «Открытие Брокер» Владимир Крекотень.
«Мы возлагаем большие надежды на данное направление и планируем с помощью структурных продуктов, благодаря их характеристикам, привлечь тех клиентов, которые привыкли пользоваться услугами банка “Открытие”. Именно поэтому мы дорабатываем наши онлайн-сервисы, усиливаем команду фабрики структурных продуктов, расширяем линейку финансовых решений», - прокомментировал председатель совета директоров «Открытие Брокер» Константин Церазов.
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