Борьба с коррупцией 30.11.2019 11:13
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30.11.2019 11:13
Владелица магазина в Алексеевском районе Волгоградской области пыталась избавить себя от привлечения к ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним. Как стало известно ИА «Высота 102», сумма взятки, которую предприниматель ради собственного покоя решила дать местному инспектору, составила 15 тысяч рублей. В результате сотрудники ОЭБ и ПК задержали гражданку прямо к служебном кабинете участкового пункта полиции.
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Бывшего лидера профсоюзов Волгоградской области досрочно выпускают из колонии21.11.2019 10:57
Борьба с коррупцией 21.11.2019 10:57
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Ходатайство бывшего председателя облсовпрофа Вячеслава Кобозева об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания удовлетворено апелляционным постановлением Волгоградского областного суда, сообщает ИА «Высота 102». По информации пресс-службы судебного органа, защитник осуждённого обратился...
В Волгограде за взятку в кабинете пристава поймали должника15.11.2019 10:02
Борьба с коррупцией 15.11.2019 10:02
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В Волгограде за взятку задержан инспектор регуправления Ростехнадзора14.11.2019 10:16
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В Волгоградской области бывшему чиновнику зарубили карьеру в коммерческой фирме12.11.2019 09:55
Борьба с коррупцией 12.11.2019 09:55
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В Волгограде скандал с вырубкой леса на острове Сарпинский дошел до суда11.11.2019 12:51
Борьба с коррупцией 11.11.2019 12:51
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Глава Нехаевского района Волгоградской области «со скрипом» уволил своего бывшего начальника06.11.2019 10:17
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В Волгограде с фирмы взыскали 500 тысяч рублей за коррупцию учредителя29.10.2019 15:16
Борьба с коррупцией 29.10.2019 15:16
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Борьба с коррупцией 11.10.2019 14:41
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В Волгоградской области задержан подозреваемый в даче взятки сотруднику УФСБ11.10.2019 10:57
Борьба с коррупцией 11.10.2019 10:57
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В Волгограде огласили приговор за взятки начальнику грузовой станции09.10.2019 13:31
Борьба с коррупцией 09.10.2019 13:31
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В Волгограде за взятку судят сотрудников управления Росалкогольрегулирования08.10.2019 17:50
Борьба с коррупцией 08.10.2019 17:50
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