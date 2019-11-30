Борьба с коррупцией

Под Волгоградом предприниматель попалась на взятке в кабинете участкового

Борьба с коррупцией 30.11.2019 11:13
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30.11.2019 11:13


Владелица магазина в Алексеевском районе Волгоградской области пыталась избавить себя от привлечения к ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним. Как стало известно ИА «Высота 102», сумма взятки, которую предприниматель ради собственного покоя решила дать местному инспектору, составила 15 тысяч рублей. В результате сотрудники ОЭБ и ПК задержали гражданку прямо к служебном кабинете участкового пункта полиции.

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