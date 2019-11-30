



Волгоградская область остаётся во власти тумана, изморози и гололедицы. По информации регионального главка МВД, сегодня в ночные и утренние часы наблюдаются гололедно-изморозевые явления, туман, на дорогах гололедица. Днем на большей части территории пройдут осадки, местами сильные, в виде дождя и дождя со снегом, ожидается усиление юго-восточного ветра до 16 м/с. В первый день календарной зимы, 1 декабря, прогнозируются осадки в виде дождя и дождя со снегом, в отдельный районах туман, на дорогах гололедица. Во второй половине дня и вечером 1 декабря прогнозируются осадки в виде мокрого снега и снега, с понижением температуры. В ночь на 2 декабря местами по области и в Волгограде ожидается сильный снег, на дорогах гололедица, снежный накат, в отдельных районах метель при усилении ветра до 16 м/с.

ГИБДД обращается с просьбой к водителям соблюдать скоростной режим, уступать дорогу пешеходам, быть внимательными на внутриквартальных дорогах. Во время тумана строго держите дистанцию, никогда не обгоняйте, даже если вам кажется, что дорога свободна, так как при движении в условиях недостаточной видимости расстояние до встречного автомобиля кажется большим, чем в действительности.

Пешеходы, в свою очередь, должны быть максимально внимательны при переходе проезжей части - в связи со скользким покрытием тротуаров и пешеходных переходов есть риск падения на проезжую часть, а в условиях недостаточной видимости необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде, поскольку из-за ранних сумерек человек становится малозаметен для водителя.



