Общество

Зима пришла: в Волгоградской области водителей предупреждают о дожде со снегом

Общество 30.11.2019 09:53
380 1
30.11.2019 09:53


Волгоградская область остаётся во власти тумана, изморози и гололедицы. По информации регионального главка МВД, сегодня в ночные и утренние часы наблюдаются гололедно-изморозевые явления, туман, на дорогах гололедица. Днем на большей части территории пройдут осадки, местами сильные, в виде дождя и дождя со снегом, ожидается усиление юго-восточного ветра до 16 м/с. В первый день календарной зимы, 1 декабря, прогнозируются осадки в виде дождя и дождя со снегом, в отдельный районах туман, на дорогах гололедица. Во второй половине дня и вечером 1 декабря прогнозируются осадки в виде мокрого снега и снега, с понижением температуры. В ночь на 2 декабря местами по области и в Волгограде ожидается сильный снег, на дорогах гололедица, снежный накат, в отдельных районах метель при усилении ветра до 16 м/с.
ГИБДД обращается с просьбой к водителям соблюдать скоростной режим, уступать дорогу пешеходам, быть внимательными на внутриквартальных дорогах. Во время тумана строго держите дистанцию, никогда не обгоняйте, даже если вам кажется, что дорога свободна, так как при движении в условиях недостаточной видимости расстояние до встречного автомобиля кажется большим, чем в действительности.
Пешеходы, в свою очередь, должны быть максимально внимательны при переходе проезжей части - в связи со скользким покрытием тротуаров и пешеходных переходов есть риск падения на проезжую часть, а в условиях недостаточной видимости необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде, поскольку из-за ранних сумерек человек становится малозаметен для водителя.  

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Зимние антискользители.

Новый сайт МеталлТехСнаб

Все операции с коммерческой недвижимостью

Общество
30.11.2019 07:55
Общество 30.11.2019 07:55
584 5 Обсудить

0
Далее
Общество
29.11.2019 16:39
Общество 29.11.2019 16:39
5037 4 Обсудить

0
Далее
Общество
29.11.2019 12:55
Общество 29.11.2019 12:55
3237 4 Обсудить

0
Далее
Общество
29.11.2019 11:28
Общество 29.11.2019 11:28
1551 5 Обсудить

0
Далее
Общество
29.11.2019 10:29
Общество 29.11.2019 10:29
1591 2 Обсудить

0
Далее
Общество
29.11.2019 09:35
Общество 29.11.2019 09:35
2804 38 Обсудить

0
Далее
Общество
29.11.2019 08:30
Общество 29.11.2019 08:30
7824 12 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2019 17:35
Общество 28.11.2019 17:35
3107 9 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2019 17:23
Общество 28.11.2019 17:23
2998 6 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2019 16:06
Общество 28.11.2019 16:06
3021 1 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2019 12:54
Общество 28.11.2019 12:54
10253 8 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2019 11:19
Общество 28.11.2019 11:19
3915 3 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2019 11:04
Общество 28.11.2019 11:04
9428 33 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2019 09:35
Общество 28.11.2019 09:35
9536 8 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2019 09:04
Общество 28.11.2019 09:04
1001 3 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

11:26
Волгоградец поставил на поток производство фальшивых ОСАГОСмотреть фотографии
11:13
Под Волгоградом предприниматель попалась на взятке в кабинете участковогоСмотреть фотографии
09:53
Зима пришла: в Волгоградской области водителей предупреждают о дожде со снегомСмотреть фотографии
09:35
В Волгоградской области 17-летний водитель без прав устроил ДТП с 4 пострадавшимиСмотреть фотографии
07:55
ИФНС подала в суд на волгоградца за уплаченные налогиСмотреть фотографии
20:14
В Ворошиловском районе Волгограда легковушка сбила бабушку с внучкойСмотреть фотографии
19:43
Под Волгоградом взорвали сразу шесть немецких фугасных бомбСмотреть фотографии
17:28
Верховный суд РФ поставил точку в деле о сносе ресторанного комплекса «Старый Карс» в Волгограде Смотреть фотографии
17:24
70 томов и 60 свидетелей: дело об инсценировках ДТП в Волгограде ушло в судСмотреть фотографии
16:54
Программа «Мир без слёз» в Волгограде: Волгоградская областная клиническая больница №1 получила 2,2 млн рублей на новое оборудованиеСмотреть фотографии
15:44
Лучшие студенты Волгоградского государственного аграрного университета получили именные стипендии от РоссельхозбанкаСмотреть фотографии
15:37
Прокуроры попросили "Баламут" покинуть затон под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:30
Волгоградский сотрудник ФСИН России засветился в деле о махинациях с поставкой мебели в санаторий МВДСмотреть фотографии
12:55
В Волгограде для стрижки старинного тополя на Аллею Героев загонят автовышку высотой 24 метраСмотреть фотографииCмотреть видео
12:27
У полиции есть план на случай кладбищенских войн в Волгограде Смотреть фотографии
12:20
В Волгограде судебный пристав обманом закрывал дела должниковСмотреть фотографии
11:57
Около 300 волгоградских студентов прошли практику на «КАУСТИКе» в 2019 годуСмотреть фотографии
10:45
В Волгограде посреди улицы загорелся пассажирский автобусСмотреть фотографииCмотреть видео
10:11
В Волгоградской области из перевернувшейся цистерны на обочину трассы вытекает сокСмотреть фотографииCмотреть видео
09:02
Страховой представитель - менеджер здоровья и ваш помощникСмотреть фотографии
08:30
«Вот оно – счастье»: В Волгоградской области прибавят пенсии на 900 рублейСмотреть фотографии
21:15
В Волгоградской области растет смертность от онкологииСмотреть фотографии
18:18
Губернатору Волгоградской области предрекли столкновение со страхом местных элитСмотреть фотографии
17:35
"Заречный" не "Зарядье": в Волгоградской области ищут подрядчика по благоустройству парка за 73 млн рублейСмотреть фотографии
17:23
В Волгограде Волга «заходит в берега»Смотреть фотографии
16:22
В Волгограде после скандала с увольнением тренера боксеров-чемпионов приняли на работуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:06
Роскомнадзор рассказал о кошмарах «черной пятницы»Смотреть фотографии
14:53
В Волгограде чиновники заблудились в «Сосновом бору»Смотреть фотографии
14:47
"Настю должны были прооперировать завтра": Михаил Каабак об истории болезни умершей девочки из Волгограда Смотреть фотографии
12:54
Список дорог в Волгограде, куда в 2020 году придет большой ремонтСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 