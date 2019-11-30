В Волгоградской области 17-летний водитель без прав устроил ДТП с 4 пострадавшими





Четыре человека, среди которых 16-летняя девочка-подросток и 17-летний водитель автомобиля, пострадали в ДТП в Урюпинске. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, авария произошла накануне в 21:10 на ул. Красноармейская.

17-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения, управлял автомобилем «ВАЗ-2107». На не регулируемом перекрестке он совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении «ВАЗ-21140». В результате ДТП в больницу были доставлены: 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21140» и его 24-летний пассажир, 17-летний виновник аварии и 16-летняя пассажирка, которая находилась в его машине.



