В Ворошиловском районе Волгограда легковушка сбила бабушку с внучкой

Происшествия 29.11.2019 20:14
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29.11.2019 20:14
Сегодня около 18.20 вечера на улице Социалистической в Ворошиловском районе Волгограда легковой автомобиль наехал на двоих пешеходов. Как сообщили ИА "Высота 102" очевидцы происшествия, пострадали 58-летняя женщина и ее внучка - девочка шести лет. Бабушка получила ушибы, ребенок - ссадины и сотрясение головного мозга. Обеих увезли в больницу скорой помощи №7.
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