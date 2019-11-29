Под Волгоградом взорвали сразу шесть немецких фугасных бомб

Напомним, с начала 2019 года на территории Волгоградской области было найдено и обезврежено 20 авиабомб времен Великой Отечественной войны.
Происшествия 29.11.2019 19:43
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29.11.2019 19:43
Напомним, с начала 2019 года на территории Волгоградской области было найдено и обезврежено 20 авиабомб времен Великой Отечественной войны.
Шесть фугасных бомб времен Сталинградской битвы найдены на днях в Городищенском районе Волгоградской области. Сегодня, как сообщает ИА «Высота 102», снаряды были обезврежены пиротехническим расчетом Донского спасательного центра МЧС России. По информации регионального Главка МЧС, ФАБ-50 в сопровождении экстренных служб вывезли в безопасное место и успешно обезвредили путем подрыва.
Напомним, с начала 2019 года на территории Волгоградской области было найдено и обезврежено 20 авиабомб времен Великой Отечественной войны.
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