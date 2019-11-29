Лучшие студенты Волгоградского государственного аграрного университета получили именные стипендии от Россельхозбанка





Награждение лучших студентов Волгоградского государственного аграрного университета прошло сегодня на торжественном мероприятии, посвященном празднованию в регионе Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба Россельхозбанка.

Пять сертификатов на именные стипендии банка вручил директор Волгоградского филиала Андрей Гавриленко совместно с заместителем губернатора Волгоградской области, председателем комитета сельского хозяйства Василием Ивановым.

«Ученым советом университета совместно с представителями Волгоградского филиала были определены пять человек, которые будут получать стипендию банка в течение года. Мы рассчитываем, что благодаря этой поддержке, талантливая молодежь будет продолжать свой пусть на сельхозпредприятиях региона, тем самым реализовывая огромный потенциал аграрной отрасли», — сказал Андрей Гавриленко.

Собственная стипендиальная программа Россельхозбанка распространяется на вузы, подведомственные Министерству сельского хозяйства РФ. В целом по стране претендовать на получение именной стипендии на протяжении 12 месяцев могут 300 студентов, отличающиеся высокой успеваемостью и ведущие научную деятельность. Преимуществом служит участие в олимпиадах.

«Мы высоко ценим внимание и поддержку Россельхозбанка. Стипендиальная программа, учрежденная банком, является отличной мотивацией для студентов нашего вуза к покорению новых высот. Убежден, что наше взаимное сотрудничество с каждым годом будет только крепнуть и аграрный сектор будет и дальше пополняться высококлассными специалистами», — отметил ректор Волгоградского государственного аграрного университета Алексей Овчинников.

О запуске стипендиальной программы для студентов 54-х вузов на 2019/2020 учебный год объявил председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов на 21-й аграрной выставке «Золотая осень».



