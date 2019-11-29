В Волгограде посреди улицы загорелся пассажирский автобус





Пассажирский автобус маршрута № 2 загорелся сегодня примерно в 10 утра в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102", когда пассажиры почувствовали подозрительный запах, водитель экстренно остановился и начал самостоятельно тушить пожар в моторном отсеке при помощи огнетушителя. Люди успели покинуть автобус, никто не пострадал. ЧП произошло между остановками "Елисеева" и "Кинотеатр Мир" на Второй продольной магистрали. По информации пресс-службы мэрии, как только водитель увидел задымление в салоне, он остановил транспорт и высадил пассажиров.

По предварительным данным, причиной задымления стал нагрев масла в моторном отсеке. Согласно инструкции, водитель применил огнетушитель и отправился для выяснения причин неисправности в автопарк. Пассажиры смогли пересесть в следующий автобус по имеющимся билетам.









