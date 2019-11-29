Общество
В тумане «утонула» трасса «Волгоград-К.Шахтинский»

Густой туман окутал трассы в Волгоградской области

Общество 29.11.2019 10:29
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29.11.2019 10:29


Неблагоприятные дорожные условия сложились из-за тумана и наледи на некоторых трассах в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" автомобилисты, на автодороге "Волгоград-К.Шахтинский" в данный момент видимость не превышает 200 метров. Обочины скрылись за серым занавесом, не видно дороги и впереди. Водители едут на свой страх и риск. Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают всех, кто в пути, быть осторожными и соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Федеральные дорожники ведут обработку трасс в Волгоградской области. По информации пресс-службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, температура воздуха в регионе колеблется от +1 до -3 градусов, местами наблюдаются дождь и туман. Ночью на дорогах работало 66 единиц техники, израсходовано порядка 2000 тонн пескосоляной смеси. Мониторинг состояния проезжей части ведется в круглосуточном режиме. Установленная вдоль федеральных автодорог система метео- и видеонаблюдения помогает оперативно реагировать на капризы погоды. В случае ухудшения ситуации количество специализированной техники может быть увеличено до 181 единицы.

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