«Адская» подсветка больницы в Волгограде лишила сна горожан

Здравоохранение 29.11.2019 09:41
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29.11.2019 09:41
Подсветкой, которая не дала заснуть жителям близлежащих домов, отметилась этой ночью клиническая больница № 12 в Краснооктябрьском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», горожане отнеслись к неожиданному «сиянию» медучреждения с недоумением. Людей, проживающих в многоэтажках напротив, от света не спасли даже плотные шторы. «Спать невозможно, прямо глаза режет. Это что, теперь каждую ночь будет эта иллюминация? Зачем больнице светодиодная подсветка? Это ведь не какой-то торговый центр, неужели все настолько «в ажуре» и средства больше не на что тратить?», - возмущаются жители улицы Еременко, которые обратились в редакцию ИА «Высота 102».
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