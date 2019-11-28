В Волгограде горит дом в цыганском поселке

В цыганском поселке в принципе не соблюдаются элементарные правила пожарной безопасности - горы легковоспламеняющегося хлама расположены практически под окнами жилищ.
Происшествия 28.11.2019 19:10
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28.11.2019 19:10
Огонь охватил дом на улице Девятой в Советском районе Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Строение расположено в так называемом "цыганском поселке" в районе Верхней Ельшанки. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Как уточнили в ГУ МВД России по региону, площадь дома более 220 кв.м, возгорание началось с кровли, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 18:31. После 19:00 пожар был локализован. Ликвидация ЧС продолжается. Погибших и пострадавших нет.
В конце октября в цыганском поселке, где, по некоторым данным, строения являются нелегальными, уже тушили пожар. Тогда там горел мусор глубокого залегания на площади примерно в 50 кв.м. Свалку проживающие в поселке люди устроили вблизи жилых домов.
В цыганском поселке в принципе не соблюдаются элементарные правила пожарной безопасности - горы легковоспламеняющегося хлама расположены практически под окнами жилищ.
В цыганском поселке в принципе не соблюдаются элементарные правила пожарной безопасности - горы легковоспламеняющегося хлама расположены практически под окнами жилищ.
Главное управление МЧС России по Волгоградской области напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности. В случае возгорания пожарных можно вызвать по номеру «101».
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