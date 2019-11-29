Страховой представитель - менеджер здоровья и ваш помощник





Сегодня мы часто слышим фразу «обратитесь к страховому представителю». Кто такой страховой представитель, что он делает, и чем может нам помочь?

Именно с этими вопросами корреспондент ИА «Высота 102» обратился к заместителю директора Филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области Анне Сизовой.





-Анна Юрьевна, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова назвала страховых представителей "менеджерами здоровья». В чем конкретно заключаются их функции?

-Страховые представители – это специалисты страховой компании, прошедшие специальное обучение. В их задачи входит непосредственное взаимодействие и помощь застрахованным лицам при оказании медицинской помощи в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Теперь это не обезличенный страховщик, выдавший полис, а активный помощник в организации лечения, консультант пациента по любым вопросам, связанным с системой здравоохранения и эксперт в разрешении спорных ситуаций.





-То есть каждый гражданин РФ имеет сегодня своего страхового представителя?

-С учетом Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации по дальнейшему формированию эффективной системы здравоохранения с целью обеспечения каждого гражданина доступной, современной, качественной медицинской помощью на территории Волгоградской области создана служба страховых представителей.

Ваш страховой представитель – это работник той страховой медицинской организации, в которой Вы в настоящее время застрахованы в рамках ОМС. Наименование страховой компании указано на Вашем полисе обязательного медицинского страхования.

Именно к нему можно обращаться для разрешения любых конфликтных ситуаций с медицинской организацией или врачом на всех этапах получения медицинской помощи.





-Какие именно вопросы поможет решить страховой представитель?

-Страховой представитель при Вашем обращении разъяснит информацию о качестве и объемах оказанной Вам медицинской помощи, информирует о возможности бесплатного прохождения профилактических мероприятий в целях раннего выявления и предупреждения развития опасных заболеваний.

Обращаться к своему страховому представителю нужно в любых возникающих вопросах при получении медицинской помощи – лучше предупредить возможные проблемы и получить профессиональную консультацию. Мы заботимся о вашем здоровье!