Здравоохранение

Страховой представитель - менеджер здоровья и ваш помощник

Здравоохранение 29.11.2019 09:02 Новости компаний
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29.11.2019 09:02 Новости компаний


Сегодня мы часто слышим фразу «обратитесь к страховому представителю». Кто такой страховой представитель, что он делает, и чем может нам помочь? 
Именно с  этими вопросами корреспондент ИА «Высота 102» обратился к заместителю директора Филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области Анне Сизовой.

-Анна Юрьевна, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова назвала страховых представителей "менеджерами здоровья». В чем конкретно заключаются их функции?
-Страховые представители – это специалисты страховой компании, прошедшие специальное обучение. В их задачи входит непосредственное взаимодействие и помощь застрахованным лицам при оказании медицинской помощи в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Теперь это  не обезличенный страховщик, выдавший полис, а активный помощник в организации лечения, консультант пациента по любым вопросам, связанным с системой здравоохранения и эксперт в разрешении спорных ситуаций.

-То есть каждый гражданин РФ имеет сегодня своего страхового представителя?
-С учетом Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации по дальнейшему формированию эффективной системы здравоохранения с целью обеспечения каждого гражданина доступной, современной, качественной медицинской помощью на территории Волгоградской области создана служба страховых представителей.
Ваш страховой представитель – это работник той страховой медицинской организации, в которой Вы в настоящее время застрахованы в рамках ОМС. Наименование страховой компании указано на Вашем полисе обязательного медицинского страхования.
Именно к нему можно обращаться для разрешения любых конфликтных ситуаций с медицинской организацией или врачом на всех этапах получения медицинской помощи.

-Какие именно вопросы поможет решить страховой представитель?
-Страховой представитель при Вашем обращении разъяснит информацию о качестве и объемах оказанной Вам медицинской помощи,  информирует о возможности бесплатного прохождения профилактических мероприятий в целях раннего выявления и предупреждения развития опасных заболеваний.
Обращаться к своему страховому представителю нужно в любых возникающих вопросах при получении медицинской помощи – лучше предупредить возможные проблемы и получить профессиональную консультацию. Мы заботимся о вашем здоровье!

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