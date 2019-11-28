Ипотечные заемщики получают выгодные условия кредитования после выхода на пенсию

Экономика 28.11.2019 15:47 Новости компаний
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28.11.2019 15:47 Новости компаний
В рамках пенсионной ступени ипотечные клиенты Сбербанка могут воспользоваться специальным графиком платежей по кредиту после достижения пенсионного возраста.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, график платежей рассчитывается пропорционально доходам заемщика. До выхода на пенсию платежи выше, так как выше доход заемщика. После выхода на пенсию сумма платежей по ипотеке снижается.
Данная возможность позволяет заемщику не ограничивать себя в сумме или сроках кредита. Клиент берет желаемую сумму на комфортный для него срок и рационально распределяет финансовую нагрузку исходя из сроков наступления пенсионного возраста.
Процентная ставка на протяжении всего срока ипотеки остается неизменной.
Пенсионная ступень в ипотеке применяется со всеми государственными и прочими льготами, субсидиями и программами (кроме программы «Военная ипотека»).
В 2019 году «пенсионной ступенью» воспользовалось более 30% всех ипотечных заемщиков банка. Рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку можно онлайн на DomClick.ru.
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