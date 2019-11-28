Общество

В Волгограде ПФР незаконно отказал участнику войны в пособии к 9 мая

Общество 28.11.2019 09:35
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28.11.2019 09:35


Отказ Пенсионного фонда РФ в ежегодной выплате ветерану Великой Отечественной войны признан незаконным. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, судебное решение о возложении обязанности на ПФР выплатить ветерану 10 тысяч рублей сегодня вступило в законную силу.
За получением ежегодной выплаты ко Дню Победы, 90-летний пенсионер обратился в УПФР в Центральном районе Волгограда весной этого года. Данная выплата регламентирована Указом Президента России. Между тем, Пенсионный фонд отказал  пожилому мужчине, усомнившись в том, что он является ветераном. Между тем, согласно федерального законодательства, к участникам ВОВ приравниваются лица, принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года.
Прокуратура Центрального района обратилась в суд для защиты интересов участника войны. Исковые требования суд удовлетворил. Однако ПФР продолжал настаивать на своей правоте и подал апелляционную жалобу, которую облсуд оставил без удовлетворения.

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