Общество

В Волгоградской области школьнице отказали в пенсии по случаю потери отца

Общество 27.11.2019 14:38
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27.11.2019 14:38


Прокуратура Волгоградской области помогла 13-летней девочке восстановить право на получение пенсии по случаю потери отца. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, с жалобой в надзорное ведомство обратилась мать школьницы. Установлено, что девочка лишилась отца в 2013 году. Территориальным отделом Пенсионного фонда РФ ей было отказано в назначении пенсии по случаю потери кормильца, поскольку отец не был указан в свидетельстве о рождении ребенка. Прокурором Среднеахтубинского района в интересах несовершеннолетней было предъявлено в суд заявление об установлении факта отцовства. Оно было удовлетворено. В настоящее время школьнице назначена и выплачивается пенсия по случаю потери кормильца.

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