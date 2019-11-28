



«Вместе смотрим в будущее» - под этим слоганом 21 ноября в Концертном зале ДК «Царицын» состоялась церемония награждения победителей юбилейного конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Волгоградской области.

Конкурс проводился уже в 15-й раз, и это – лучшее доказательство его значимости для региона. Постоянно растущее число заявок на участие в конкурсе демонстрирует колоссальный интерес и высокую степень доверия жителей города и области к реализации действительно важных инициатив при поддержке компании «ЛУКОЙЛ». В этом году на конкурс было подано рекордное количество заявок. 584 проекта соревновались за право стать лучшим, и, судя по тенденции, это – не предел.





Церемония открылась ярко и неожиданно. Абсолютный восторг публики вызвало появление на сцене трехметрового робота, оспаривающего у ведущих право стать распорядителем праздника. Рациональность машин против человеческих способностей к состраданию, умению видеть прекрасное, любить и заботиться о ближнем стали основной режиссерской идеей церемонии, подтверждая созидательную концепцию и устремленность в будущее самого Конкурса.





Победителей в первой номинации «Духовность и культура» поздравили Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Традиционным, но от этого не менее трогательным, стало вручение ключей от автомобиля молодой многодетной семье Пестерниковых.





Концертная программа, преподнесла множество сюрпризов участникам конкурса и всем присутствующим на церемонии. Разножанровые, многоплановые творческие номера с участием артистов волгоградских театров, вокальных и хореографических коллективов, спортсменов и воспитанников детских учреждений культуры и образования были подобны калейдоскопу, каждый поворот которого вызывает непередаваемые эмоции.

Организацию церемонии по традиции осуществляла команда«Агентства Больших Возможностей».

Директор «Агентства Больших Возможностей» Эдита Новикова поделилась впечатлениями с корреспондентом ИА «Высота 102»: «Мы благодарны компании «ЛУКОЙЛ» за доверие и многолетнее сотрудничество. Оттолкнувшись от конкурсного слогана «Вместе смотрим в будущее», основными персонажами церемонии мы сделали тех, кому предстоит в этом будущем жить – наших детей. В видеороликах к номинациям конкурса своими словами, по-детски наивно они объясняли нам, взрослым, смысл таких важных понятий, как духовность, культура, здоровый образ жизни, экология… Проекты в таких номинациях соревновались в конкурсе, и мы искренне желаем победителям столь же успешного воплощения своих идей, как это сегодня, на мой взгляд, удалось нам».





Церемония прошла на высоком эмоциональном и художественном уровне, и теперь жители региона вправе ожидать, что позитивная энергия концертной программы и поддержка нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», полученная победителями конкурса, в скором времени реализуется в так необходимые всем нам добрые дела.







