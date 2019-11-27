Кредитный портфель ВТБ в Волгоградской области превысил 50 млрд рублей





По итогам девяти месяцев 2019 года кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Волгоградской области вырос на 12% и на 1 октября составил 51,6 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц достиг 41,2 млрд рублей.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в сегменте розничного бизнеса кредитный портфель за отчетный период увеличился на 15%, до 28,2 млрд рублей. Наибольшая доля в нем приходится на кредиты наличными — 13,9 млрд рублей (рост с начала года на 18%). Ипотечный портфель на 1 октября 2019 года достиг 12,7 млрд рублей (+27%). Портфель привлеченных средств физлиц, включая инвестпродукты, увеличился на 15% до 27,5 млрд рублей.

С января по сентябрь банк выдал населению региона 16,8 тыс. кредитов на сумму более 11 млрд рублей. Общий объем займов вырос на 13% по отношению к аналогичному периоду 2018 года. Больше половины от данной суммы составили выдачи кредитов наличными — 6,2 млрд рублей. Объем выдачи ипотеки за девять месяцев достиг 4 млрд рублей (+17%), автокредитов — 770 млн рублей.

Корпоративный кредитный портфель ВТБ по итогам трех кварталов этого года вырос на 3%, до 23,4 млрд рублей. Объем привлеченных средств юридических лиц на отчетную дату составил 13,7 млрд рублей.