Экономика

Кредитный портфель ВТБ в Волгоградской области превысил 50 млрд рублей

Экономика 27.11.2019 12:21 Новости компаний
137 0
27.11.2019 12:21 Новости компаний


По итогам девяти месяцев 2019 года кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Волгоградской области вырос на 12% и на 1 октября составил 51,6 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц достиг 41,2 млрд рублей.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в сегменте розничного бизнеса кредитный портфель за отчетный период увеличился на 15%, до 28,2 млрд рублей. Наибольшая доля в нем приходится на кредиты наличными — 13,9 млрд рублей (рост с начала года на 18%). Ипотечный портфель на 1 октября 2019 года достиг 12,7 млрд рублей (+27%). Портфель привлеченных средств физлиц, включая инвестпродукты, увеличился на 15% до 27,5 млрд рублей. 
С января по сентябрь банк выдал населению региона 16,8 тыс. кредитов на сумму более 11 млрд рублей. Общий объем займов вырос на 13% по отношению к аналогичному периоду 2018 года. Больше половины от данной суммы составили выдачи кредитов наличными — 6,2 млрд рублей. Объем выдачи ипотеки за девять месяцев достиг 4 млрд рублей (+17%), автокредитов — 770 млн рублей.
Корпоративный кредитный портфель ВТБ по итогам трех кварталов этого года вырос на 3%, до 23,4 млрд рублей. Объем привлеченных средств юридических лиц на отчетную дату составил 13,7 млрд рублей.
«ВТБ ежедневно трансформируется в соответствии с предпочтениями клиентов. В рамках новой стратегии развития мы уделяем им повышенное внимание. Это новая парадигма банка, которая формирует главные точки роста. Мы по-прежнему удерживаем в регионе ведущие позиции как в корпоративном сегменте, так и в работе с розничными клиентами. А чтобы сохранить доверие жителей Волгограда и местного бизнеса, мы совершенствуем качество обслуживания в отделениях и развиваем дистанционные сервисы. Наша цель к 2022 году — 100% доступность продуктов в цифровых каналах», — прокомментировал Владимир Русаев, управляющий банка ВТБ в Волгоградской области.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Новый сайт МеталлТехСнаб

Все операции с коммерческой недвижимостью

Экономика
27.11.2019 13:29
Экономика 27.11.2019 13:29
6723 7 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.11.2019 14:47
Экономика 26.11.2019 14:47
1369 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.11.2019 12:30
Экономика 26.11.2019 12:30
278 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.11.2019 11:37
Экономика 26.11.2019 11:37
1705 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.11.2019 17:04
Экономика 25.11.2019 17:04
1005 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.11.2019 14:28
Экономика 25.11.2019 14:28
939 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.11.2019 13:09
Экономика 25.11.2019 13:09
5320 7 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.11.2019 11:28
Экономика 25.11.2019 11:28
784 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.11.2019 17:08
Экономика 21.11.2019 17:08
1856 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.11.2019 10:39
Экономика 21.11.2019 10:39
4623 12 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.11.2019 09:20
Экономика 21.11.2019 09:20
670 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
20.11.2019 17:15
Экономика 20.11.2019 17:15
3004 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
20.11.2019 15:15
Экономика 20.11.2019 15:15
923 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
20.11.2019 13:59
Экономика 20.11.2019 13:59
712 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.11.2019 18:27
Экономика 19.11.2019 18:27
1757 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:27
Вскрылось «темное» прошлое поставщика новогодних подарков для детей Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:17
В Волгоградской области зафиксирована новая вспышка бруцеллезаСмотреть фотографии
13:29
Волгоградскому губернатору в ЖК «Парк Европейский» встретилась девочка в розовомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
В Волгоградской области «покровителя» иностранцев осудят за дачу взяткиСмотреть фотографии
12:54
В центре Волгограда проведут спецоперацию по спасению Сталинградского тополяСмотреть фотографии
12:05
Под Волгоградом вынесли приговор по делу о гибели трех человек от взрыва на баржеСмотреть фотографии
11:02
В Волгограде мошенницу в берете разыскивают за обман пенсионераСмотреть фотографии
10:08
«То горим, то замерзаем»: в Волгограде остались без отопления десятки домовСмотреть фотографии
09:22
В Волгограде загорелся бар "Бочка"Смотреть фотографии
09:11
В Волгоградской области падают доходы жителей, но растет зарплатаСмотреть фотографии
21:16
«Не депутат, а денди»: вице-спикер Волгоградской облдумы согревается шарфом от «Louis Vuitton»Смотреть фотографии
18:19
Комиссия по нацпроектам Волгоградской облдумы оценила качество закатанных в новый асфальт дорогСмотреть фотографии
17:26
В Волгограде с мошенницы взыскивают маткапитал за "фейковую" двойнюСмотреть фотографии
17:07
Волгоград в пятерке худших городов России по качеству жизниСмотреть фотографии
16:52
Под Волгоградом по следам загрязненных нефтью волжских берегов возбудили уголовное делоСмотреть фотографии
15:58
Бизнесмены признались, что сгорело на складе под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:57
В Волгограде моральный вред за утерянные "Почтой России" посылки оценили в 1 тысячу рублейСмотреть фотографии
14:43
Волгоградцы выпросили новый пешеходный переходСмотреть фотографии
14:33
В Волгограде продавцу-миллионеру грозит тюрьма за подделку аксессуаров для смартфоновСмотреть фотографии
13:27
Спокойно, без паники: в Волгограде учились спасать посетителей ТРЦСмотреть фотографииCмотреть видео
13:05
Крупный пожар на складе лакокрасочных материалов под Волгоградом ликвидированСмотреть фотографииCмотреть видео
13:04
В Волгоградской области пенсионер расстрелял грибника из-за конфликта в лесуСмотреть фотографии
12:32
В Волгограде конкуренция на рынке труда и зарплаты держат жителей "в тонусе"Смотреть фотографии
12:25
Конец осеннему паводку: Волжская ГЭС закрыла затворы водосливной плотиныСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде из-за скандала с увольнением тренера на улице оказались юные боксерыСмотреть фотографии
12:05
Конкурс журналистов и блогеров: отправляемся «Вместе в цифровое будущее»Смотреть фотографии
11:37
Смотреть всем: «Орел и решка» в Садах ПридоньяСмотреть фотографии
11:36
Волгоградцу с рассеянным склерозом не выдавали дорогой препаратСмотреть фотографии
11:15
Чиновники Волгоградской области сэкономили на новогодних конфетках деткамСмотреть фотографии
10:35
Мороз крепчает: волгоградские дороги защищают от гололедицыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 