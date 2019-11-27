В Волгограде загорелся бар "Бочка"





Сегодня утром пожарные расчеты и кареты "скорой помощи" прибыли к бару "Бочка" в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102", возгорание возникло рано утром в помещении увеселительного заведения. Посетителей в баре не было, так как он еще не открылся.





Бар расположен напротив "СуперМАНа" в Центральном районе города. В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что пожарные прибыли к месту возгорания в 8:17. На площади 2 квадратных метра горели бывшие в употреблении вещи. В 8:43 пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания пока не установлены.



