В Волгограде загорелся бар "Бочка"

Происшествия 27.11.2019 09:22
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27.11.2019 09:22
Сегодня утром пожарные расчеты и кареты "скорой помощи" прибыли к бару "Бочка" в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102", возгорание возникло рано утром в помещении увеселительного заведения. Посетителей в баре не было, так как он еще не открылся.
Бар расположен напротив "СуперМАНа" в Центральном районе города. В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что пожарные прибыли к месту возгорания в 8:17. На площади 2 квадратных метра горели бывшие в употреблении вещи. В 8:43 пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания пока не установлены.
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