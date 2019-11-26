Политика

«Не депутат, а денди»: вице-спикер Волгоградской облдумы согревается шарфом от «Louis Vuitton»

Политика 26.11.2019 16:23
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26.11.2019 16:23


Еще один страстный поклонник дорогого бренда одежды обнаружился в Волгоградской облдуме. Как сообщает ИА "Высота 102", вице-спикер заксобрания, руководитель фракции ЛДПР, 29-летний Алексей Логинов для инспективрования дорог сегодня надел все самое красивое. Шарфик французского модного дома «Louis Vuitton» прекрасно гармонирует с цветом асфальта, который кладут в рамках нацпроекта. На сайте люксовой марки подобный аксессуар стоит от 30 до 60 тысяч рублей. В прошлом созыве заксобрания с сумкой от Луи Виттона был замечен председатель Николай Семисотов. 



Алексей Логинов переехал в Волгоград совсем недавно. Прежде уроженец Ярославской области трудился в Государственной думе во фракции ЛДПР, от которой в сентябре 2019 года избрался в Волгоградскую областную думу. Человек, похожий на Логинова засветился в скандальном видео, снятом в бане несколько лет назад. Камера запечатлела, как лидер либерал-демократической партии Владимир Жириновский купается в бассейне с группой молодых людей. Среди них и юноша, который напоминает будущего областного депутата.


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