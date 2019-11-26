Общество

В Волгограде моральный вред за утерянные "Почтой России" посылки оценили в 1 тысячу рублей

Общество 26.11.2019 15:57
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26.11.2019 15:57


Компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей и штраф в 500 рублей обязали выплатить "Почту России" жительнице Волгограда за утерянные посылки в США. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе Волгоградского облсуда, женщина отправляла дочери подарки к Рождеству и Новому году, но они потерялись в пути. В посылке, уверяет волгоградка, были дорогие её семье вещи. Однако почтовое отправление не было доставлено адресату. Истцом было подано заявление о розыске посылки. ФГУП "Почта России" ответила, что почтовое отправление утеряно. Было принято решение о выплате заявительнице возмещения в размере 6518 рублей. Жительница Волгограда сообщила суду, что это не первая отправленная ею посылка, которая так и не была доставлена ее дочери. Она неоднократно направляла запросы на розыск почтовых отправлений, однако поиски положительных результатов не принесли. Только в 2018 году из трех отправленных посылок до места назначения дошла только одна. Женщина решила взыскать с "Почты России" моральную компенсацию и суд посчитал ее требования обоснованными. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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