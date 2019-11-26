Расследования 26.11.2019 13:04
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26.11.2019 13:04
Вступил в законную силу приговор в отношении 68-летнего пенсионера, осуждённого за покушение на убийство. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского областного суда, он проведет 7 лет в колонии строгого режима и выплатит 800 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба потерпевшему. Суд вернулся к истории, случившейся в сентябре прошлого года, когда двое молодых людей отправились за грибами в лесопосадку, расположенную вблизи турбазы «Рай-Город» в Светлоярском районе . На участке местности в границах ТОО «Райгородское» к молодым людям подошёл пожилой мужчина. Мужчина заявил, что он является собственником данного земельного участка и потребовал покинуть территорию. В ответ один из молодых людей указал пенсионеру на отсутствие каких-либо ограждений либо информационных знаков, свидетельствующих о нахождении земельного участка в его собственности. Между мужчинами произошел словесный конфликт, после чего пенсионер решил отомстить. Он вернулся уже с охотничьем ружьем и догнав грибников возле затона Волги, без предупреждения выстрелил одному из парней в голову. Через несколько секунд он еще раз выстрелил в сторону потерпевшего, но промахнулся. Лишь когда понял, что у него закончились патроны, с места преступления скрылся. В результате раненый мужчина получил тяжкие травмы.
Как потом выяснилось, стрелком оказался Котов В.Н. Впрочем, свою вину он не признал, заявил, что в момент совершения преступления он находился дома, с потерпевшим не встречался. Вместе с тем суд проанализировал доказательства и пришёл к выводу, что вина подсудимого нашла свое полное подтверждение.
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