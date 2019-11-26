Экономика

ВТБ и «Мир» предлагают клиентам до 10% на остаток по счёту

Экономика 26.11.2019 12:30 Новости компаний
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26.11.2019 12:30 Новости компаний


ВТБ совместно с платежной системой «Мир» запустили новую акцию «Доход на остаток выше с Мультикартой ВТБ Мир». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, клиенты банка – владельцы пакета услуг «Мультикарта» на базе платежной системы «Мир» ежемесячно смогут получать до 10% на остаток по счёту. Акция продлится до 31 января 2020 года. 
Проценты начисляются на остаток средств на текущих счетах в рублях в течение месяца, в зависимости от общей суммы покупок по картам в пакете услуг «Мультикарта». При безналичных тратах по карте «Мир» на сумму от 75 тыс. рублей ВТБ начисляет максимальное вознаграждение в размере 9% от остатка по счету, а платежная система «Мир» дополнительно добавляет ещё 1%. Максимальная сумма, на которую начисляются проценты, составляет 300 тыс. руб. Таким образом в период проведения акции ежемесячно у клиентов будет возможность получить до 2,5 тыс. рублей дополнительного дохода.   
«Процент начисления на остаток по картам ВТБ является одним из наиболее привлекательных на рынке. Наши клиенты активно используют эту функцию,  которая отчасти может заменить классический депозит, при этом сохраняя доступ клиента к своим средствам. Стремясь предлагать потребителям максимально выгодные условия обслуживания, мы рады запустить нашу акцию с платежной системой «Мир». Уверен, она может стать приятным бонусом для наших клиентов в период новогодних праздников", - отметил Сергей Миловский, заместитель руководителя департамента розничных продуктов, вице-президент ВТБ.

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