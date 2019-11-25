Краснослободск под Волгоградом резко погрузился во тьму

Сегодня вечером Краснослободск остался без света. Как сообщает ИА "Высота 102", по оценкам жителей, в 3/4 города - полная тьма. Нет и воды. Горожанам энергетики объяснили, что произошла "авария на высоковольтной линии, которая связана с внережимной работой". Что это за внережимная работа, никто уточнять не стал и больше ничего внятного на звонки людей не ответили. Когда устранят неисправность - ясности нет. В городе, кроме того, нет воды, нет связи. Из пяти котельных не работают четыре.

Как утверждают граждане, до сих пор не организована ни подача воды, ни ее подвоз. А автономных источников, которые могли бы обеспечить город, нет. "Мы тут сейчас как в гетто", - говорят краснослободцы. Кроме того, жители поселков Маслово и Горпитомник также сообщили в редакцию, что остались без света и пребывают в такой же неизвестности, как и краснослободчане. Люди рассказывают, что вынуждены сидеть при свечах.