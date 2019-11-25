Сбербанк выдал более 2,6 тыс. кредитов на сумму свыше 110 млрд рублей по программе льготного кредитования МСБ
Экономика 25.11.2019 17:04 Новости компаний
334 0
25.11.2019 17:04 Новости компаний
За 11 месяцев Сбербанк уже выдал более 2,6 тыс. кредитов на сумму свыше 110 млрд рублей по программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса Министерства экономического развития РФ, тем самым достигнув запланированных показателей раньше срока. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе банка.
Программа устанавливает для заемщиков сниженную процентную ставку в размере не более 8,5% годовых — без дополнительных комиссий и сборов. Лидерами по льготному финансированию, помимо городов федерального значения, стали Нижегородская и Воронежская области, а также Республика Башкирия. Чаще всего кредиты в рамках программы берутся на производство (34%), розничную торговлю (16%), транспорт (15%) и строительство (13%).
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Эта программа показала себя как эффективный инструмент развития предпринимательства. Банк уже выполнил заявленный план на год и теперь у нас есть возможность до конца года дополнительно выдать около 20 млрд руб. кредитов в рамках программы. Важно, что по ней можно получить не только краткосрочные кредиты на пополнение оборотных средств, но и инвестиционные займы на срок до 10 лет».
Фото с сайта www.sberbank.ru
Реклама
Инженер-конструктор – самая востребованная специальность среди соискателей вакансий в АО «КАУСТИК»25.11.2019 14:28
Где миллиард?: в Волгограде налоговики ищут должников на дорогах25.11.2019 13:09
Банк «Возрождение» запустил новогодний вклад «Теплые отношения»25.11.2019 11:28
Сбербанк продолжает снижать ставки по ипотеке21.11.2019 17:08
"Беспокойно нам": тревоги депутатов не помешали окончательно принять бюджет Волгоградской области21.11.2019 10:39
«Открытие Брокер» установил кэшбек 50% для новых клиентов21.11.2019 09:20
ПАО «Волгоградэнергосбыт»: как заменить прибор учета20.11.2019 17:15
Станислав Новиков: «Рост рынка и новые возможности для частных инвесторов позволяют получать доход и защитить капитал»20.11.2019 15:15
Зарегистрировать бизнес возможно полностью онлайн20.11.2019 13:59
«Котельниково – Земля Героев» изучает опыт развития моногородов19.11.2019 18:27
В Волгограде прошел фестиваль кофейной культуры19.11.2019 12:57
Антон Привольнов: бескрайние сады – они существуют19.11.2019 11:42
«Спасибо от Сбербанка» начислит до 15% бонусов при оплате покупок по QR-коду18.11.2019 16:48
В Волгограде налоговая инспекция объявила о публичных обсуждениях на тему предотвращения банкротства18.11.2019 10:12
Сбербанк запустил в Волгограде сервис доставки продуктов СберМаркет15.11.2019 16:13
Реклама