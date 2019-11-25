Общество

Главный купол для храма Александра Невского завозят в Волгоград по частям

Общество 25.11.2019 15:49
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25.11.2019 15:49


В Волгоград из Волгодонска по частям завозят главный купол для храма Александра Невского, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Волгоградской епархии. Огромная конструкция, которая весит 41 тонну, состоит из трех десятков секций. После того, как работу принял заказчик, купол разобрали. Планируется, что все его детали приедут из Волгодонска к 4 декабря. Затем начнется монтаж, который планируют завершить до конца года. На золотой купол, диаметр которого в собранном состоянии составляет 20 метров, а высота 10 метров, установят 6-метровый крест. После этого основные работы развернутся внутри храма. В храме уже включили тепло, что позволило начать отделочные работы в алтаре. Совсем скоро художники приступят к росписи стен.
Напомним, открытие Александро-Невского собора в Волгограде намечено на 2021 год, когда будет отмечаться 800-летие со дня рождения Александра Невского. Подготовка к празднованию на всероссийском уровне ведется в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина. 

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