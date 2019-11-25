



Сотрудники управления персоналом волгоградского «КАУСТИКа» во время межрегиональной специализированной выставки «ПРОМ-VOLGA-2019» познакомили выпускников волгоградских вузов и колледжей с возможностями трудоустройства в группе компаний «НИКОХИМ».

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, встреча нескольких десятков студентов семи высших учебных заведений и профессиональных колледжей региона со специалистами АО «КАУСТИК» прошла на профориентационной площадке «Промышленный навигатор», куда организаторы престижного форума пригласили представителей компаний – крупнейших работодателей Волгоградской области. Группа «НИКОХИМ» - один из лидеров российской химической индустрии, в состав которой входят АО «КАУСТИК» (основное предприятие группы), АО «НикоМаг» (производство магнезиальных химических продуктов), ООО «МагМайн» (добыча сырья) и ряд других компаний.

На встрече с будущими выпускниками профильных факультетов региональных вузов и колледжей специалисты предприятий группы «НИКОХИМ» рассказали о требованиях, которые предъявляют компании к претендентам на вакантные должности. Среди наиболее востребованных инженерных специальностей на «КАУСТИКе» - химическая технология органических веществ, а также энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии. Кроме этого, компания периодически испытывает потребность в профессионалах в сфере машин и аппаратов химических производств, метрологии, стандартизации и сертификации, техносферной безопасности и др.