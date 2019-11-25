Экономика 25.11.2019 14:28 Новости компаний
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25.11.2019 14:28 Новости компаний
Сотрудники управления персоналом волгоградского «КАУСТИКа» во время межрегиональной специализированной выставки «ПРОМ-VOLGA-2019» познакомили выпускников волгоградских вузов и колледжей с возможностями трудоустройства в группе компаний «НИКОХИМ».
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, встреча нескольких десятков студентов семи высших учебных заведений и профессиональных колледжей региона со специалистами АО «КАУСТИК» прошла на профориентационной площадке «Промышленный навигатор», куда организаторы престижного форума пригласили представителей компаний – крупнейших работодателей Волгоградской области. Группа «НИКОХИМ» - один из лидеров российской химической индустрии, в состав которой входят АО «КАУСТИК» (основное предприятие группы), АО «НикоМаг» (производство магнезиальных химических продуктов), ООО «МагМайн» (добыча сырья) и ряд других компаний.
На встрече с будущими выпускниками профильных факультетов региональных вузов и колледжей специалисты предприятий группы «НИКОХИМ» рассказали о требованиях, которые предъявляют компании к претендентам на вакантные должности. Среди наиболее востребованных инженерных специальностей на «КАУСТИКе» - химическая технология органических веществ, а также энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии. Кроме этого, компания периодически испытывает потребность в профессионалах в сфере машин и аппаратов химических производств, метрологии, стандартизации и сертификации, техносферной безопасности и др.
Успешно адаптироваться к работе на предприятиях группы «НИКОХИМ» уже много лет помогает отлаженная система наставничества, а дополнительные знания и навыки молодые сотрудники получают, проходя обучение в собственном учебном центре АО «КАУСТИК», без отрыва от производства. Примечательно, что во время прошедшей встречи студентов Волгоградского технического университета больше всего интересовали специальности именно инженеров-конструкторов. Не случайно ведущий технический вуз региона уже долгие годы остается настоящей «кузницей кадров» для АО «КАУСТИК» - из 5,2 тыс. человек, работающих на предприятии сегодня, - более 2,2 тысяч являются выпускниками политеха.
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