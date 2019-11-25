В Волгоградской области прокуратура «взялась» за незаконные хостелы

Первые нарушения в работе хостелов после ужесточения законодательства выявила прокуратура Волгоградской области. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, мини-отель в жилом помещении многоквартирного дома продолжал держать индивидуальный предприниматель из Палласовки. Между тем, с 1 октября в России размещение гостиниц в жилых помещениях запрещено. Данные квадратные метры в обязательном порядке необходимо переводить в статус коммерческой недвижимости. В отношении коммерсанта надзорным органом внесено представление.
Общество 25.11.2019 11:06
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25.11.2019 11:06
Первые нарушения в работе хостелов после ужесточения законодательства выявила прокуратура Волгоградской области. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, мини-отель в жилом помещении многоквартирного дома продолжал держать индивидуальный предприниматель из Палласовки. Между тем, с 1 октября в России размещение гостиниц в жилых помещениях запрещено. Данные квадратные метры в обязательном порядке необходимо переводить в статус коммерческой недвижимости. В отношении коммерсанта надзорным органом внесено представление.
Первые нарушения в работе хостелов после ужесточения законодательства выявила прокуратура Волгоградской области. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, мини-отель в жилом помещении многоквартирного дома продолжал держать индивидуальный предприниматель из Палласовки. Между тем, с 1 октября в России размещение гостиниц в жилых помещениях запрещено. Данные квадратные метры в обязательном порядке необходимо переводить в статус коммерческой недвижимости. В отношении коммерсанта надзорным органом внесено представление.
Многочисленные факты нарушений требований пожарной безопасности в работе хостелов прокуратура выявила и в Волгограде. К административной ответственности могут быть привлечены владельцы спальных мест из Ворошиловского, Краснооктябрьского и Центрального районов Волгограда.
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