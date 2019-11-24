Экология

В Волгоградской области из-за аномальных сбросов воды гибнут животные

Экология 24.11.2019 12:16
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24.11.2019 12:16


Аномальный сброс воды на Волжской ГЭС несет угрозу животному миру Волго-Ахтубинской поймы. Как рассказал ИА «Высота 102» Владимир Лобойко, президент ООО «Волгоградская межрегиональная экологическая академия»,  заслуженный эколог России, из-за резкого повышения уровня воды в Волге и в Ахтубе стали заливаться норы, в которых животные или уже расположились на зимнюю спячку, или используют их в качестве укрытия. «Даже в случае понижения уровня воды норы уже не восстановить: если животные в них не задохнулись, то забраться туда будет тоже невозможно – вода моментально замерзает и пробить ледяной панцирь многим животным не под силу», - рассказал Владимир Филиппович. По словам эколога, повышение уровня воды в зимний период угрожает и растительному миру. "Когда поднимается вода, она ломает лед, который начинает двигаться и срезать деревья, растущие около водоемов", - пояснил он.
Напомним, несколько дней назад на Волжской ГЭС открыли затворы водосливной плотины, чтобы израсходовать излишки воды, скопившиеся в водохранилищах из-за активного таяния снега, выпавшего в ноябре. По последним данным на 22 ноября  уровень воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла превысил отметку нормального подпорного уровня. Он составил 15,08 метра, тогда как поддержание нормального уровня воды должно быть на отметке  15,0 метра. По информации Росводресурсов, сбросы воды на Волжской ГЭС составили 17240 кубических метров в секунду, что соответствует середине весеннего половодья.  Осенний паводок – явление очень редкое. За шестьдесят лет эксплуатации Волжской ГЭС сбросы воды свыше турбинных в это время осуществлялись всего два раза: в 1990 и в 2012 годах. В то же время руководство Волжской ГЭС утверждало, что на режим пропуска воды в половодье 2020 года это явление не окажет никакого влияния. Тогда как экологи  уверены в обратном и считают, что такие большие сбросы воды приносят энергетикам сверхприбыли в связи с дешевизной получаемого киловатта и с возрастанием в зимний период объемов потребления электроэнергии. 

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