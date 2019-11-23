



Жертвой мошенника, который по телефону представился Артуром Сергеевичем, стала жительница Городищенского района Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», женщина поверила незнакомцу - якобы сотруднику отдела финансовой безопасности Сбербанка, сообщившему, что с ее карты совершаются подозрительные операции и поэтому нужно установить специальную защиту. Далее женщина, выполняя инструкции «банковского сотрудника», перевела на различные счета почти 400 тысяч рублей.



Ранее в ГУ МВД России по Волгоградской области ИА «Высота 102» не раз подтверждали, что заявления от граждан о списании денег с карт различных банков, поступают практически ежедневно. Как правило, люди сами идут на контакт с мошенниками и сообщают телефонным незнакомцам, которые представляются работниками банков, необходимые данные. Между тем, самое главное правило безопасности для владельцев банковских карт – никогда, никому, ни при каких обстоятельствах не сообщать ПИН-коды, одноразовые пароли из СМС, трехзначные коды на обратной стороне карты, а лучше вообще избегать разговоров на финансовые темы с незнакомцами.