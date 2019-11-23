Происшествия

400 тысяч «Артуру Сергеевичу» перевела за спецзащиту пенсионерка из-под Волгограда

Происшествия 23.11.2019 14:55
641 2
23.11.2019 14:55


Жертвой мошенника, который по телефону представился Артуром Сергеевичем, стала жительница Городищенского района Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», женщина поверила незнакомцу - якобы сотруднику отдела финансовой безопасности Сбербанка, сообщившему, что с ее карты совершаются подозрительные операции и поэтому нужно установить специальную защиту. Далее женщина, выполняя инструкции «банковского сотрудника», перевела на различные счета почти 400 тысяч рублей.
Ранее в ГУ МВД России по Волгоградской области ИА «Высота 102» не раз подтверждали, что заявления от граждан о списании денег с карт различных банков, поступают практически ежедневно. Как правило, люди сами идут на контакт с мошенниками и сообщают телефонным незнакомцам, которые представляются работниками банков, необходимые данные. Между тем, самое главное правило безопасности для владельцев банковских карт – никогда, никому, ни при каких обстоятельствах не сообщать ПИН-коды, одноразовые пароли из СМС, трехзначные коды на обратной стороне карты, а лучше вообще избегать разговоров на финансовые темы с незнакомцами.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Новый сайт МеталлТехСнаб

Все операции с коммерческой недвижимостью

Происшествия
23.11.2019 16:29
Происшествия 23.11.2019 16:29
585 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.11.2019 15:38
Происшествия 23.11.2019 15:38
451 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.11.2019 12:39
Происшествия 23.11.2019 12:39
1482 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.11.2019 11:36
Происшествия 23.11.2019 11:36
1738 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.11.2019 17:55
Происшествия 22.11.2019 17:55
8758 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.11.2019 11:45
Происшествия 22.11.2019 11:45
1231 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.11.2019 10:29
Происшествия 22.11.2019 10:29
2336 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.11.2019 08:34
Происшествия 22.11.2019 08:34
3328 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.11.2019 14:19
Происшествия 21.11.2019 14:19
1919 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.11.2019 13:55
Происшествия 21.11.2019 13:55
3168 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.11.2019 11:40
Происшествия 21.11.2019 11:40
3956 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.11.2019 09:32
Происшествия 21.11.2019 09:32
5266 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.11.2019 15:33
Происшествия 20.11.2019 15:33
2082 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.11.2019 11:13
Происшествия 20.11.2019 11:13
3213 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.11.2019 10:03
Происшествия 20.11.2019 10:03
6653 5 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:50
Какая "Томь": волгоградский «Ротор» одолел сибиряков со счетом 2:0Смотреть фотографии
16:29
В Волгограде госпитализировали семью из четырех человек с отравлением газомСмотреть фотографии
16:27
Лидера молодых единороссов Волгоградской области исключили из генсовета "ЕР"Смотреть фотографии
16:05
Дмитрий Медведев посоветовал единороссам искать перед выборами новые талантыСмотреть фотографии
15:46
Жители Волгоградской области убрали экономного перевозчика с маршрутаСмотреть фотографии
15:38
В Волгограде справились с первым гололедомСмотреть фотографии
15:20
На съезде «Единой России» партийцы решают, как перезагрузить партиюСмотреть фотографии
14:55
400 тысяч «Артуру Сергеевичу» перевела за спецзащиту пенсионерка из-под ВолгоградаСмотреть фотографии
12:39
Стали известны подробности ДТП на путепроводе в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:54
Дыра на дыре: аудиторы указали на слабые места в бюджете Волгоградской области Смотреть фотографии
11:36
В Волгограде на территории старой больницы найден тайник с боеприпасамиСмотреть фотографии
11:10
Волгоградская служба по управлению "стихией" стала лучшей в РоссииСмотреть фотографии
09:41
Фермер под Волгоградом завысил на бумаге поголовье буренок ради получения бюджетного грантаСмотреть фотографии
09:31
Мост через плотину Волжской ГЭС ждет новый ремонтСмотреть фотографии
20:32
Чиновники Волгоградской области заказали охрану за 18 миллионов рублейСмотреть фотографии
17:55
В Волгограде в час-пик произошло ЧП на трамвайных путяхСмотреть фотографии
15:59
Гендиректор волгоградского «Ротора» попросил болельщиков не плевать на полСмотреть фотографии
14:32
Конец «дона Эдуардо» близок: Городищенский район Волгоградской области скоро обезглавятСмотреть фотографии
14:22
Аномальные сбросы воды на Волжской ГЭС превысили нормальный уровень Смотреть фотографии
12:55
В этом году в Волгоградской области почти тысяча человек заразились СПИДомСмотреть фотографии
12:43
Волгоградский наркодиспансер "отретушируют" перед выдачей новых справок о медосмотреСмотреть фотографии
12:14
В Волгограде сотрудник Госжилнадзора поплатился за нарушениеСмотреть фотографии
11:59
Волгоградские единороссы держат курс на Москву для участия в партийном съездеСмотреть фотографии
11:45
В Волгограде в ДТП с троллейбусом пострадала пассажирка нелегальной маршруткиСмотреть фотографии
11:43
Предприятие сына экс-депутата Волгоградской облдумы получит налоговые льготы Смотреть фотографии
11:05
В Волгоградской области браконьера вычислили по фото в соцсетиСмотреть фотографии
10:57
В Волгограде рядом с УФСБ несет дозор странный человекСмотреть фотографии
10:46
Решение вопроса с поступлением в ВУЗ в Волгограде за 1 миллион рублей обернулось уголовным деломСмотреть фотографии
10:29
В Волгограде столкнулись два трамвая: пострадал пассажирСмотреть фотографии
10:12
В Волжском ранее судимый директор УК попался на присвоении денег жильцовСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 