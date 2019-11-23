Происшествия

В Волгограде на территории старой больницы найден тайник с боеприпасами

Происшествия 23.11.2019 11:36
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23.11.2019 11:36


Тайник с несколькими десятками патронов времен Великой Отечественной войны обнаружен на территории заброшенной больницы по улице Николаевской в Красноармейском районе. Как стало известно ИА «Высота 102», на секретное место правоохранителям указал житель Волгограда, который заявил, что боеприпасы еще несколько лет назад припрятала его покойная мать. Выяснилось, что патроны вполне пригодны для стрельбы из АКМ, АК и самозарядного карабина Симонова.

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