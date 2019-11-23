Мост через плотину Волжской ГЭС ждет новый ремонт





Власти Волжского ищут подрядчика на продолжение ремонта моста через ГЭС. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее извещение опубликовано на сайте госзаказов. Как следует из технической документации, ремонт будет проводиться в течение следующего и 2021 годов. На эти цели выделено 825 миллионов рублей. Работы на мостовом переходе будут такими же основательными, как и на первом этапе, который закончился совсем недавно. Подрядная организация не только займется капитальным ремонтом дорожного полотна и пролетов, заменой барьерного ограждения, но и укрепит конструкции под мостом.

Напомним, первый этап ремонта мостового перехода охватил 577 погонных метров. Он начался весной и закончился осенью. Работы выполнила компания «Рисна», рабочие которой столкнулись с многочисленными скрытыми дефектами объекта. Стоимость работ составила около 130 миллиона рублей.



