Мост через плотину Волжской ГЭС ждет новый ремонт

Общество 23.11.2019 09:31
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23.11.2019 09:31
Власти Волжского ищут подрядчика на продолжение ремонта моста через ГЭС. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее извещение опубликовано на сайте госзаказов. Как следует из технической документации, ремонт будет проводиться в течение следующего и 2021 годов. На эти цели выделено 825 миллионов рублей. Работы на мостовом переходе будут такими же основательными, как и на первом этапе, который закончился совсем недавно. Подрядная организация не только займется капитальным ремонтом дорожного полотна и пролетов, заменой барьерного ограждения, но и укрепит конструкции под мостом.
Напомним, первый этап ремонта мостового перехода охватил 577 погонных метров. Он начался весной и закончился осенью. Работы выполнила компания «Рисна», рабочие которой столкнулись с многочисленными скрытыми дефектами объекта. Стоимость работ составила около 130 миллиона рублей.
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