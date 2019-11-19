



Останки воинов, найденных в местах сражений Великой Отечественной войны, сегодня с почестями были перезахоронены в хуторе Мелоклетский в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», останки 20 бойцов были подняты поисковиками отряда «Рубеж» из Вознесенка и Клетского поискового отряда.







В дни Сталинградской битвы через территорию нынешнего Клетского сельского поселения шла главная линия обороны Красной армии на Среднем дону. С 23 июля по 23 ноября 1942 года здесь шли кровопролитные бои с 14-м танковым корпусом 6-й армии Вермахта. Клетский плацдарм ценой огромных потерь удерживала 21 Армия генерала Чистякова. 19 ноября 1942 года - в день начала контрнаступления советских войск станица Клетская была освобождена от врага.



