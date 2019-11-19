В Волгограде сиделка опустошила карту лежачей больной





В Волгограде сиделка со своим подельником нажились на лежачей подопечной и ее родственнице. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего ранее судимого безработного мужчины и его 35-летней сожительницы. Они обвиняются в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных ч.3 ст.158 УК РФ (хищение денежных средств с банковского счета потерпевшего, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в январе 2019 года обвиняемая, работавшая сиделкой у 89-летней женщины-инвалида, сообщила своему знакомому сведения, необходимые для получения доступа к банковскому счету пенсионерки. Карта потерпевшей была привязана к номеру телефона ее 68-летней дочери, приехавшей ухаживать за матерью из Москвы. Воспользовавшись тем, что дочь периодически выходила на улицу без телефона, злоумышленники втайне от нее установили приложение, посредством которого переводили деньги со счетов обеих женщин. Ущерб превысил 650 тыс рублей.

Хищение было выявлено после того, как дочь обратилась в банк за снятием крупной суммы денег. Сразу после обнаружения пропажи средств женщина написала заявление в кредитную организацию об аннулировании перевода, в связи с чем со счета обвиняемого удалось возвратить 400 тыс рублей. Расследование уголовного дела проводилось СО-6 СУ УМВД РФ по Волгограду. Вину в содеянном бывшая сиделка полностью признала, мужчина отрицает.

Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей, в отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкция ч.3 ст.158 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.



