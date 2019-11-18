



По итогам прокурорской проверки чиновник администрации Краснооктябрьского района Волгограда привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, проверкой установлено, что 24 сентября 2019 года филиалом по работе с заявителями Краснооктябрьского района Волгограда ГКУ ВО «МФЦ» от местной жительницы было принято уведомление о планируемом строительстве жилого дома, которое на следующий день поступило в администрацию района.

В нарушение требований законодательства, указанное уведомление и прилагаемые к нему документы главным специалистом отдела градостроительства и землепользования администрации Краснооктярьского района, являющимся ответственным за прием документации, не зарегистрированы и возвращены в ГКУ ВО «МФЦ».

В результате муниципальная услуга в части согласования разрешительной документации на соответствие строительным нормам заявителю не оказана.

Аналогичные нарушения выявлены при поступлении в орган местного самоуправления уведомлений о планируемом строительстве еще от четырех заявителей. В настоящее время нарушения прав граждан фактически устранены, работа органа местного самоуправления в рассматриваемой сфере скорректирована.



