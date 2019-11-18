Политика

В Волгоградской области травля депутата-правдоруба набирает обороты

Политика 18.11.2019 11:04
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18.11.2019 11:04


Сегодня ночью на заборе дома депутата Новорогачинского городского поселения Городищенского района Волгоградской области появилась новая оскорбительная надпись. Как рассказала ИА «Высота 102» Валентина Терентьева, произошедшее она считает продолжением ее травли. «В конце октября мне уже испортили забор, теперь появилась новая надпись, - говорит женщина. – Никаких результатов по поиску хулиганов нет, хотя я обращалась в полицию по данному факту. Безнаказанность породила продолжение издевательств надо мной». По словам Валентины Николаевны, ей нанесен не только моральный ущерб, но и материальный. На установку забора из сайдинга она копила четыре года и ограждение обошлось ей в 17 тысяч рублей. 


Напомним, ИА «Высота 102» уже сообщало о произошедшем в Новом Рогачике. Валентина Терентьева в сентябре этого года переизбралась в Совет депутатов Новорогачинского городского поселения в качестве самовыдвиженца, в поселке у нее репутация правдоруба. 

Преподаватель вечерней школы принимала самое активное участие в решении проблемы транспортного сообщения с поселком, теперь она добивается восстановления закрытого рентген-кабинета. Сегодня Валентина Терентьева должна встретиться с депутатами облдумы по этому вопросу. И намерена попросить у них помощи и защиты от хулиганов. 

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