Общество

В Волгоградской области сравнили объем дорожного ремонта с советскими временами

Общество 17.11.2019 14:15
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17.11.2019 14:15


В 26 муниципальных районах завершена модернизация 60 новых пешеходных переходов. До конца года дорожники планируют дополнительно обустроить ещё пять таких объектов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области. Все новые пешеходные переходы оборудуют освещением для улучшения видимости в ночное время суток, новыми дорожными знаками. На переходах вблизи учебных заведений также устанавливают искусственные неровности, ограждения, современные светофоры. В течение 2020 года планируется обустроить ещё 45 пешеходных переходов. 
Помимо этого, в городе Волжском в полном объеме завершена модернизация 17 объектов по системе «Умный светофор», которая позволяет повысить пропускную способность перекрестков. В  Волгограде уже действуют 79 таких светофорных объектов.
За последние пять лет дорожные работы всех видов охватили 1,7 тысячи километров трасс, в том числе в Волгограде — порядка 300 километров: таких объемов не было с советских времен, заверили в администрации региона.
На следующий среднесрочный период с учетом всех программ в дорожной сфере Волгоградской области запланированы не менее 240 основных проектов строительства и ремонта дорог. Самые масштабные из них: возведение третьей и четвертой очередей пускового комплекса моста через Волгу, строительство обхода Волгограда, продление рокадной дороги до Спартановки и в направлении Кировского района, а также возведение сотни километров городских и сельских дорог.

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