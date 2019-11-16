В Волгограде из-за коммунальной аварии понадобилась резервная схема поставки воды

Происшествия 16.11.2019 14:45
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16.11.2019 14:45
Поврежденный в центре Волгограда трубопровод осушат, а потребителей воды запитают по резервной схеме. Как сообщили ИА «Высота 1022 в пресс-службе администрации города, в ходе ремонта специалисты пришли к выводу о том, что ликвидировать технологическое нарушение без отключения трубопровода невозможно.
Штаб из числа сотрудников мэрии и ресурсоснабжающей компании поставил задачу ремонтным бригадам переключить запорное оборудование для поставки воды по временной схеме. Это позволит сохранить водоснабжение с пониженным давлением в сетях. Поскольку система помимо жилых домов обеспечивает водой котельные и тепловые пункты, особое вопрос непрерывного теплоснабжения жилых домов - в особом приоритете. В связи с понижением давления для обеспечения теплоснабжения в отдельных домах возможна временная приостановка горячего водоснабжения.
Сразу по окончании работ по переключению на резервную схему, будет остановлена подача воды в поврежденную магистраль. Затем восстановительные бригады осушат поврежденный участок, заменят фрагмент трубопровода на новый и начнут заполнение системы.
Порыв на магистральном трубопроводе диаметром 1200 мм произошел накануне вечером. Всю ночь на месте работали бригады компании-концессионера. Поскольку труба поставляет воду большому количеству потребителей, изначально было принято решение не осушать ее, а заключить поврежденный участок в саркофаг для герметизации. Позже стало понятно, что без замены поврежденного фрагмента трубопровода обойтись не удастся.
Фото: пресс-служба администрации Волгограда.
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